Maximálně ignorovat, radí Babišovi papír s poznámkami ohledně prezidenta

Premiér Andrej Babiš (ANO) nejspíš omylem odhalil svou komunikační strategii ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Podle poznámek, které se objevily v jeho videu na sociálních sítích, jej hodlá maximálně ignorovat. Babiš ale přispěchal s jiným vysvětlením.
Babiš ve víkendovém videu ukázal poznámky, na nichž má doporučení ohledně další komunikace sporu s prezidentem. Pavel je na papíře označován za lídra opozice proti současné vládě. "Opozice v parlamentu pouze papouškuje jeho. Téhle roli se chce vyhnout," píše se v poznámkách, na které upozornil web novinky.cz.
Na papíře je také vyjádřena domněnka, že prezident je pod vlivem lidí ze svého okolí. "Nemusíme to říkat napřímo – to by byl zase útok. Stejně tak nemusíme říkat jména," zní doporučení pro premiéra.
Hlavní rada je pak taková, že se spor s Hradem ideálně nemá vůbec řešit. "Spor s ním nám nic nepřináší, lidi nemají rádi konflikty. V maximální možné míře ignorovat, neútočit první, být reakční, protože on toho nenechá," sdělil.
Babiš na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády tvrdil, že jde o doporučení od občana. "Takových jsou desítky," poznamenal předseda vlády. "Mně píšou různí lidé a říkají mi, jak se mám chovat, jak mám postupovat. Samozřejmě to neznamená, že podle toho postupuju," dodal šéf hnutí ANO.
Vztah obou politiků je v současnosti poznamenán především sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se v předchozím průběhu července uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra.
Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
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Zdroj: Libor Novák