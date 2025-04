Cimického odvolání se oproti plánu řešit nezačalo. Kvůli absencím

Cimický byl loni v listopadu uznán vinným ve všech 39 bodech obžaloby. Šlo o čtyři případy znásilnění a 35 případů vydírání se sexuálním podtextem. Obvodní soud pro Prahu 8 mu udělil nejvyšší možný a žalobkyní navrhovaný trest v délce pěti let odnětí svobody. Vyhověno bylo i návrhu na desetiletý zákaz výkonu činnosti lékaře.

Případ má nyní na starosti odvolací senát pražského městského soudu. Středeční jednání ale muselo být odročeno, protože obhájce Cimického měl ve stejný den dvě stání v jiných kauzách a nemohl se dostavit. "Soud rozhodl o odročení s tím, že vycházel z praxe Ústavního soudu, která v takovém případě jednání neumožňuje," řekl soudce podle webu novinky.cz.

Podle vyjádření soudce také došlo k tomu, že právní zástupce psychiatra v úterý odeslal soudu další doplnění odvolání o patnácti stranách, s nímž zatím nebylo možné se seznámit.

Cimický čelil v případu obžalobě z téměř čtyř desítek případů vydírání a znásilnění. K činům mělo dojít v období mezi lety 1979 až 2019. Psychiatr například podle spisu sahal poškozeným na ňadra, strkal jim ruce do intimních partií a dával si jejich ruce na své přirození. Někdy měl před nimi i masturbovat. Oběťmi byly především mladistvé dívky či mladé ženy ve věku od 16 do 25 let.

Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.