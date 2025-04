Putin údajně nabídnul USA zastavení invaze. Kreml to před jednáním s Witkoffem popřel

Podle serveru SkyNews informací Witkoff v minulosti absolvoval tři dlouhá jednání přímo s Vladimirem Putinem, přičemž hlavním tématem byl možný konec války na Ukrajině. Americké zdroje uvedly, že tento týden je z pohledu Bílého domu považován za „kritický“ pro dosažení trvalého míru. Trumpova administrativa údajně pohrozila, že se stáhne z role prostředníka, pokud nebude dosaženo pokroku.

Zdroje listu Financial Times dnes uvedly, že Putin během nedávného setkání s Witkoffem v Petrohradu naznačil ochotu vzdát se části svých dřívějších maximalistických požadavků. Měl údajně nabídnout ukončení války na současných frontových liniích a připustit, že Moskva by mohla opustit své nároky na části čtyř ukrajinských oblastí – Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské –, které Rusko od roku 2022 považuje za své, přestože je plně nekontroluje.

Pokud by tato nabídka skutečně platila, znamenalo by to zásadní změnu v dosavadní ruské rétorice. Kreml dosud trval na tom, že všechny čtyři oblasti musí být plně začleněny do Ruské federace jako podmínka jakéhokoliv mírového ujednání.

Kreml ale dnes tato tvrzení důrazně odmítl a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov je označil za zcela nepravdivá. „V poslední době se objevuje mnoho falešných zpráv, a to i od uznávaných médií,“ uvedl pro ruská státní média. „Lidé by měli věřit pouze ověřeným a oficiálním zdrojům.“ Peskov zároveň zdůraznil, že žádné takové ujednání nebo návrh z ruské strany nepadl a že jakékoliv zprávy tohoto typu jsou spekulace, které „zkreslují skutečný průběh jednání“.

Nově Putin překvapivě připustil i možnost přímých jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, což by bylo poprvé od počátku invaze v únoru 2022. „Vždy jsme pohlíželi pozitivně na jakékoli mírové iniciativy,“ uvedl Putin v pondělí pro ruskou státní televizi. „Doufáme, že i zástupci kyjevského režimu to vnímají podobně. Musíme to vyřešit. Třeba i bilaterálně.“

Peskov mezitím označil Ukrajinu za stranu, která by měla „učinit kroky k otevření cesty k jednání“. Prezident Zelenskyj včera potvrdil, že Ukrajina je připravena jednat s Ruskem „v jakémkoliv formátu“, ale jako podmínku uvedl „úplné příměří“, které Moskva podle něj během velikonočního víkendu opět porušila.

V Londýně se dnes mělo uskutečnit klíčové multilaterální jednání mezi diplomaty USA, Velké Británie, Francie, Německa a Ukrajiny. Setkání však bylo na poslední chvíli výrazně zredukováno. Jak informoval moskevský zpravodaj Ivor Bennett, schůzky sice probíhají, ale pouze na nižší úrovni, než se původně očekávalo. Podle Bennetta to může Kreml vnímat jako posílení vlastní pozice v nadcházejících rozhovorech s Witkoffem.

„Skutečnost, že vrcholná schůzka neproběhla, ukazuje, jak daleko je dohoda,“ poznamenal Bennett s tím, že cílem mělo být sjednocení pozice Západu a Ukrajiny, ale k tomu zjevně nedošlo. V zákulisí prý Spojené státy tlačí na to, aby Kyjev uznal Krym jako ruský, což je pro Ukrajinu naprosto nepřijatelné.

Donald Trump podle několika amerických médií vyjádřil odhodlání dosáhnout mírové dohody ještě do konce tohoto týdne. S ohledem na aktuální vývoj však tato ambice začíná vypadat jako čím dál méně reálná.