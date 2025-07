Myslím, že Netanjahu lže, prohlásil Trump. Británie je situací v Gaze otřesena, dodal Starmer

Trump při této příležitosti uvedl, že vztahy mezi USA a Velkou Británií jsou vynikající a že se s premiérem Starmerem budou bavit o řadě témat, včetně obchodu. „Chceme, aby byl premiér spokojený,“ řekl Trump novinářům.

Prezident krátce před tím oznámil rámcovou dohodu o obchodu mezi USA a Evropskou unií a očekával, že i Starmer bude z výsledku spokojeny. „Premiér Spojeného království, i když se na této dohodě nepodílel, bude velmi šťastný, protože i tam byla dosažena určitá jednotnost,“ řekl Trump.

V rámci setkání Trump také hovořil o pokračující humanitární krizi v Gaze, která byla jedním z hlavních důvodů jeho schůzky s britským premiérem. Trump reagoval na víkendové výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který tvrdil, že v Gaze není hladomor.

Na otázku novinářů, zda souhlasí s Netanjahuovými slovy, Trump odpověděl: „Na základě toho, co vidím v televizi, bych řekl, že to není pravda, protože ty děti vypadají velmi hladové, ale posíláme spoustu peněz a potravin a i další země začínají pomáhat.“

Trump přitom odmítl jít tak daleko jako Starmer, který tvrdí, že uznání palestinského státu by mělo být jedním z kroků k trvalému míru mezi Izraelem a Hamasem. Trump uvedl, že se zaměřuje na „humanitární aspekty“ krize, a dodal: „Nehodlám se k tomu vyjadřovat. Nevadí mi, že Starmer má svůj názor, já se soustředím na to, abychom nakrmili lidi. To je teď pro mě prioritní, protože mnoho lidí umírá hlady.“

Prezident také připustil, že i přes jeho výzvy, aby Izrael „dokončil práci“ v Gaze, je dosažení příměří stále výzvou. Hamas podle něj stále používá zbývající rukojmí jako „štít“. „Říkal jsem, že až se dostaneme na posledních 20, nepropustí je, protože to je jejich štít – velmi nespravedlivé,“ řekl Trump. „Ale přesto věřím, že příměří je možné.“

Starmer reagoval na situaci v Gaze slovy, že britská veřejnost je „otřesena“ obrazy hladovějících lidí, a vyzval k větší pomoci. „Je to humanitární katastrofa. Nikdo nechce vidět, co se tam děje. Lidé ve Velké Británii jsou otřeseni tím, co vidí na obrazovkách,“ řekl Starmer na společné tiskové konferenci s Trumpem.

Premiér poděkoval Trumpovi za úsilí o dosažení příměří v Gaze, ale zdůraznil potřebu pokračovat v poskytování humanitární pomoci. Spojené království spolupracuje s Jordánskem na zajištění dodávek pomoci do Gazy, přičemž dodávky stále čelí složitým logistickým problémům, které vyplývají z blokády Izraelem. „Je to zoufalá situace,“ dodal Starmer.

V této souvislosti čelí Starmer rostoucímu tlaku ze strany své Labouristické strany, aby zaujal tvrdší postoj vůči Izraeli, což je téma, které se stalo aktuálním po oznámení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že Francie uzná palestinský stát v září jako první z členských států G7.