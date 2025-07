Sparta nezvládla zápas v Kazachstánu. Ostrava přišla v souboji s Legií o výhru

Po několika měsících se na ostravském hřišti představil útočník Michal Frydrych. Pravda, pro evropské zápasy jeho desetizápasový trest za tvrdý faul na olomouckého Jana Klimenta z letošního jara neplatil, ale protože se jednalo o první evropský zápas pro Baník po téměř roce, muselo se od začátku jeho trestu na Frydrycha čekat až na tento evropský duel. A co víc, čtyři zápasy před vypršením trestu se Frydrych dočkal omilostnění od tuzemské disciplinární komise a tak už se může od tohoto víkendu ukazovat i na ligových trávnících.

Do duelu s Legií Varšava nastoupil navíc s kapitánskou páskou, neboť obvyklý nositel této pásky Ewerton zůstal pouze na lavičce s tím, že ho na hřišti na jeho obvyklém postu nahradil Kubala.

Prakticky od úvodního výkopu byla na ostravském celku vidět nabuzenost, což poznali i hosté, když už po 23 vteřinách byl blízko k otevření skóre Prekop, jenže ten i kvůli nevýhodné pozici trefil pouze břevno při pokusu přelobovat brankáře. Na skórování si tak domácí fotbalisté museli nakonec počkat do 13. minuty, kdy se uchýlili ke kombinaci, na jejímž konci byla spolupráce Kubaly se Šínem, jenž nejprve zasekl balón před skluzujícím Kapuadim, aby následně zakončil střelou k zadní tyči, 1:0 pro Ostravu. Byla to mimochodem první přesná trefa na evropské scéně pro tohoto jednadvacetiletého záložníka.

Slezané nechtěli dlouho zůstat jenom u jednoho vstřeleného gólu. Za chvíli se totiž o navýšení pokusil střelou z první Buchta poté, co mu předal kulatý nesmysl Rigo, ovšem tento pokus byl nakonec nepřesný. Poté musel kouč Pavel Hapal sáhnout ke střídání poté, co se zranil Kubala a už ve 22. minutě tak na hrací plochu vyslal svého prvního střídajícího hráče – v tomto případě Ewertona.

Od té doby následovala pasáž, v rámci které byl polský soupeř čím dál aktivnější, až to vyvrcholilo 32. minutou. Tehdy byl gólman Holec krátký na Kapustkovo zakončení z hranice šestnáctky, 1:1. Ještě do přestávky mohl dokonat obrat Škurin, naštěstí ale z bezprostřední blízkosti přestřelil ostravskou branku.

Po návratu na hrací plochu nastoupil aktivnější Baník hnaný zaplněnou vítkovickou arénou, která tak vytvořila parádní atmosféru a proto tak už v 54. minutě byli domácí blízko k vedení. Jenže i když se tehdy podařilo dostat se Buchtovi do zakončení, proti tomu však byla branková konstrukce. Nakonec se navrácení vedení domácí dočkali v 65. minutě, kdy se v prostoru zpoza šestnáctky dostal k míči aktivní Frydrych a právě on tak oslavil svůj návrat na hřiště gólem, i když s přispěním teče od Kapuadiho, 2:1 pro Ostravu.

Zanedlouho se však stav mohl zase změnit, kdyby ve své šanci uspěl Kapustka, ovšem jeho přízemní střela jen o půl metru minula ostravskou branku. Bohužel pro domácí to ale byl právě polský soupeř, jenž postupem času získával půdu pod nohama a proto se mu v 88. minutě povedlo opět vyrovnat. To Elitimu se zleva podařilo najít před bránou nacházejícího se Nsameho, jenž přišel do zápasu během druhé půle, a ten se nemýlil, 2:2.

Tímto nerozhodným výsledkem duel i skončil, jelikož podobně se na druhé straně trefil v nastavení Frydrych. Tentokrát ale byla jeho radost zmrazena odmáváním ofsajdového postavení.

Dvě akce, dva góly. Spartu zachránila podivná penalta v závěru

Do svého prvního evropského vystoupení v této sezóně vstoupila pražská Sparta, kterou v Kazachstánu zastihlo hustě deštivé počasí a v jeho návaznosti hodně podmáčený trávník a kterou přivítala nepříjemná divácká atmosféra. Navzdory tomu se ale Pražané snažili dostat se do zápasu hned od začátku a tak už po dvou a půl minutách hry přihrál před branku Suchomel Rrahmanimu, ovšem ten špatně trefil míč, následně to zkoušel z úhlu Preciado, ale ani jemu se nepodařilo brankáře Vlada překonat. Za chvíli se právě hostující gólman zaskvěl při zákroku proti Haraslínově zakončení.

Ve 25. minutě se ukázala poprvé slabost Sparty v úvodu sezóny a tou je obranná fáze. Tehdy ztratil u postranní čáry míč Cobbaut, naštěstí to ale následně nedokázal využít Usenov, jenž z trmy-vrmy ve vápně míč až ke sparťanské brance neprostřelil. Ve 29. minutě už ale kazašská radost na řadu k nepříjemnému překvapení všech sparťanů přišla, když Vatajelu zprava nacentroval do šestnáctky na tolik přesně, že se míč dostal k Sosahovi a ten hlavičkou otevřel skóre, 1:0 pro Aktobe.

Už ve 35. minutě se hosté snažili ukázat, že v tomto duelu jsou přeci jenom oni favorité a konkrétně Kuchta se tak tehdy snažil o vyrovnání. Proti však byl gólman Vlad, jenž včas vytasil svoji nohu. Ještě před odchodem do kabin se bála |Sparta o to, aby v první půli neinkasovala podruhé. Po předešlém zablokovaném zakončení se tehdy k další střele dostal Korzun, ale brankář Vindahl včas vyběhl.

Druhé dějství ani z jedné strany nenabídlo žádný koukatelný fotbal, za zmínku ze sparťanské strany snad stojí pouze Haraslínova střela z vápna po uběhnutí 60 minut, která skončila na břevně. O to větší překvapení přinesla 83. minuta, kdy poté, co se Sparta snažila zatlačit soupeře, nakonec soupeř utrhl do brejku, na jehož konci byl úspěšně zakončující Omirtajev, 2:0.

V závěru nastaveného času naštěstí pro Spartu zaúřadoval norský rozhodčí Hagenes odpískání prapodivné penalty na „zákrok“ na Olatunjiho a tím tak norský sudí dal razítko na svůj poněkud zvláštní výkon během celého zápasu. I díky tomu se tak může těšit Sparta pouze z jednobrankového manka před pražskou odvetou, protože následnou penaltu Birmančevič proměnil.

Konečné výsledky úvodních zápasů 2. předkola evropských pohárů (24.7.2025):

Evropská liga – 2. předkolo:

Baník Ostrava – Legia Varšava 2:2 (1:1)

Branky: 13. Šín, 65. Frydrych – 32. Kapustka, 88. Nsame. Rozhodčí: Ciochirca – Weisnevýhjos, Obritzberger – Schüttengruber (video, všichni Rak.). ŽK: Boula – Augustyniak, Bičachčjan. Diváci: 15 047 (vyprodáno)



Ostrava: Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer (82. Kpozo) – Šín (82. Zlatohlávek), Kubala (22. Ewerton) – Prekop (90.+1 Almási). Trenér: Hapal



Legia: Tobiasz – Wszolek, Ziólkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka (82. Goncalves), Augustyniak, Elitim – Chodyna (74. Bičachčjan), Škurin (62. Nsame), Morišita (74. Stojanovič). Trenér: Iordanescu

Konferenční liga – 2. předkolo:

FC Aktobe – Sparta Praha 2:1 (1:0)

Branky: 29. Sosah, 83. Omirtajev – 90. Birmančevič z pen. Rozhodčí: Hagenes – Langseth, Haukasen (všichni Nor.). ŽK: Usenov, Sosah, Skvorcov, Andělkovič, Vlad – Rrahmani, Priske (trenér), Uchenna



Aktobe: Vlad – Vatajelu, Kajrov, Andělkovič, Skvorcov – Sosah, Agbo (70. Sejdachmet), Korzun, Jean (77. Umajev) – Šušenačev (70. Omirtajev), Usenov (63. Žukov). Trenér: Levčuk



Sparta: Vindahl – Uchenna, Ševínský (71. Sörensen), Cobbaut – Preciado, Kairinen, Sadílek, Suchomel (61. Ryneš) – Kuchta (71. Birmančevič), Haraslín (81. Eneme) – Rrahmani (61. Olatunji). Trenér: Priske