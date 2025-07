"V letadle je bomba, smrt Americe, smrt Trumpovi." Cestující zažili během letu chvíle hrůzy

Sněmovní volby by v červenci vyhrálo opoziční hnutí ANO, které chce volit necelá třetina lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. Do Sněmovny by se dostalo celkem šest kandidujících subjektů.

Zdroj: Jan Hrabě