Trump zkrátí Putinovi ultimátum. Rusko na ukončení války nedostane ani 50 dní

Trump připustil, že s Putinem několikrát diskutoval a před dvěma týdny oznámil, že mu dává padesát dní na dosažení dohody s Ukrajinou, než začnou platit tvrdé sankce. „Pokud nebude do padesáti dnů dosaženo dohody, uvalíme na Rusko velmi přísná cla,“ prohlásil Trump. Vysvětlil, že by šlo o sekundární cla ve výši přibližně 100 %, což by mělo zásadní dopad na obchod s Ruskem.

Toto Trumpovo ultimátum vyvolalo silnou kritiku, například od lotyšské ministryně zahraničí Baiby Braže, která na bezpečnostním fóru v Aspenu vyzvala k okamžitému uvalení sankcí, aniž by se čekalo dalších 50 dní. Podle Braže neexistují žádné náznaky, že by Putin skutečně usiloval o mírové řešení a ruské útoky na Ukrajinu pokračují. Zdůraznila, že západní svět musí zvýšit tlak na Moskvu, aby přiměl Rusko k jednání.

Zpravodajské služby se shodují v názoru, že Putin nemá zájem o ukončení konfliktu. Tento postoj sdílejí i Spojené státy, které na začátku letošního roku zveřejnily podobné závěry. Trump sám v reakci na kritiku poznamenal, že lhůta není pevně stanovená a sankce mohou být zavedeny dříve, než původně plánoval.

Kreml přitom jasně naznačil, že ukončení války v rámci 50denní lhůty není reálné. Ruský mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že pozice obou stran jsou v tuto chvíli příliš rozdílné a rychlý pokrok je nepravděpodobný.

Přesto ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zaznamenal určité náznaky změny a uvedl, že ruská strana začala zvažovat možnost přímé schůzky mezi lídry. To označil za první signál, že by se mohlo otevřít okno pro bilaterální jednání.

Trumpovo ultimátum o 50 dnech vyvolalo také spekulace, že se americký prezident může chystat stáhnout z jednání, což by mohlo posílit ruskou pozici v konfliktu. Podle bývalého Trumpova poradce Johna Boltona, který situaci sleduje, by ultimátum mohlo být vnímáno jako signál pro Moskvu, že může pokračovat v útocích bez obav z okamžitých důsledků.

Zdrojům blízkým Kremlu je zřejmé, že Putin se nebojí sankcí a je odhodlán pokračovat ve válce, dokud Západ nepřistoupí na jeho podmínky. Pokud se mu podaří ovládnout všechna anektovaná území a narazí na odpor, může zvážit zastavení ofenzivy, ale v opačném případě plánuje pokračování vojenské operace směrem k Dněpru, Sumu a Charkovu.