KOMENTÁŘ | Komunisté velebící agresora měli v Rusku zůstat. Za podkopávání demokracie zkrachovali na hranicích po právu

Čtveřice členů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) se vydala na soukromou cestu do Ruska. Při návratu však narazila na nečekaný problém – Lotyšsko jim odmítlo povolit vstup na své území, a tak byli nuceni trávit dlouhé hodiny na ruské straně hranice, než jim byl umožněn tranzit přes Estonsko.

Na první pohled by se mohlo zdát, že šlo o nepříjemnost hodnou politování. Jenže tito členové KSČM zcela ignorovali opakovaná varování českého ministerstva zahraničí, které dlouhodobě nedoporučuje cesty do Ruské federace – nejen kvůli bezpečnostním rizikům, ale i kvůli tomu, že repatriace českých občanů z této země je v současnosti mimořádně komplikovaná. Vztahy mezi Prahou a Moskvou jsou na bodě mrazu, a podobně napjatá je i spolupráce mezi Ruskem a většinou západních států.

Důvodem je nejen pokračující ruská agrese proti Ukrajině, ale i systematické vedení hybridní války proti Evropě – a Česká republika není výjimkou. V takovém kontextu je cesta do Moskvy nejen neprozíravá, ale také politicky obtížně čitelná. A návrat z ní zdaleka nemusí být samozřejmostí.

Tato situace však zároveň jasně ilustruje přístup, který tito členové KSČM, stejně jako celá strana a širší koalice Stačilo!, k těmto hrozbám zaujímají. Čeští komunisté zůstávají věrnými apologety putinovského režimu. Jejich loajalita vůči Kremlu platila v letech 1948 a 1968, a platí i v roce 2025.

Jedním ze členů KSČM, kteří vyrazili do Ruska, byl například Zdeněk Milata. Ten na svém facebookovém profilu zveřejnil video , v němž se nechal před mrakodrapem v Petrohradu slyšet, že „současné Rusko vidím jako moderní, prosperující zemi, která má jak nám, tak ostatním zemím mnohé co nabídnout“.

Dále kritizoval česká média za informování o Rusku. „Pokud chcete znát pravdu, přijeďte do Ruska, přijďte se podívat, jak tady lidé žijí. To, co se píše v našich médiích, je jedna velká, sprostá lež.“ Českou republiku označil za „Fialův fašistický protektorát“ a obvinil současnou vládu z toho, že chce zmanipulovat volby.

Milata je jen dalším článkem v řetězu těch, kteří se otevřeně staví na stranu agresora. Patří mezi skupinu komunistů, rádoby nacionalistů, sotva vlastenců a proruských kolaborantů, kteří bez okolků podrývají bezpečnost České republiky tím, že cestují do Ruské federace – země, která se nijak netají svým nepřátelstvím vůči Západu, podkopává evropskou stabilitu a systematicky usiluje o oslabení České republiky jak politicky, tak společensky. Její cíle jsou zjevné: rozvrátit evropskou jednotu, rozložit demokracii a připravit půdu pro další expanzi. A Milata se k těmto snahám připojuje ochotně a bezostyšně.

Tito lidé, kteří se maskují za „mírotvorce“ a „alternativní politiky“, ve skutečnosti legitimizují režim, který denně ničí ukrajinská města, vraždí civilisty a používá unášení dětí či znásilňování žen i mužů jako nástroj válečné strategie. Jsou to političtí naivové jen na oko, ve skutečnosti dobře vědí, co dělají, a činí to z přesvědčení nebo z ideové servility vůči Moskvě.

Až se jednou rozdrnčí pásy ruských tanků a Kreml se pokusí rozšířit svou moc i na území států střední Evropy, právě lidé jako Milata budou stát první v řadě, aby invazní vojska vítali s rudou růží v ruce. Budou připraveni vítat nový režim, který slíbí návrat k pořádku, a přinese likvidaci občanských svobod, umlčení opozice, cenzuru, strach a násilí.

Nevyjíždějí do Ruska navzdory nebezpečí, ale kvůli tomu, že ho nevnímají jako nebezpečí. Proto je třeba jejich kroky nejen zaznamenávat, ale také pojmenovávat pravými jmény. Tohle není jen naivita, jde totiž o aktivní přitakání totalitě, která se právě znovu formuje – a jejímž nástrojem se nejen Milata, ale celá KSČM a koalice Stačilo! dobrovolně stává.