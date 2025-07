Putin nedostal od Trumpa na ukončení války ani dva týdny

Trump připustil, že s Putinem několikrát diskutoval a před dvěma týdny oznámil, že mu dává padesát dní na dosažení dohody s Ukrajinou, než začnou platit tvrdé sankce. „Pokud nebude do padesáti dnů dosaženo dohody, uvalíme na Rusko velmi přísná cla,“ prohlásil Trump. Vysvětlil, že by šlo o sekundární cla ve výši přibližně 100 %, což by mělo zásadní dopad na obchod s Ruskem.

Trump už dříve oznámil, že pokud nedojde k ukončení války, hrozí „velmi tvrdými“ obchodními sankcemi. Bílý dům následně upřesnil, že půjde o tarify na ruský vývoz a sekundární sankce proti zemím, které kupují ruskou ropu.

Podle CNN má Trump v plánu použít tyto hrozby k vyvinutí tlaku na Vladimira Putina, kterého už dříve označil za člověka, který „prodává nesmysly“ a „ošálil předchozí americké prezidenty“.

Trump tvrdí, že s Putinem často mluví, ale jejich rozhovory bývají následovány ruskými útoky na ukrajinská města. „Pokaždé je to příjemný hovor. A pak večer padají rakety na Kyjev. Řeknu manželce, že jsem mluvil s Vladimirem, a ona na to: No, právě zasáhli další město.“

Trump dlouho věřil, že Putin má zájem na „férové dohodě“. „Rusko je potenciálně skvělá země, která zbytečně plýtvá lidmi a penězi,“ uvedl.

Krátce na to ale Trump v exkluzivním telefonátu pro BBC přiznal, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal, nicméně s ním prý ještě „neskončil“. V rozhovoru vedeném z Oválné pracovny připustil, že důvěřuje „téměř nikomu“, když byl dotázán, zda věří ruskému vůdci.

Na otázku, jakým způsobem hodlá ruského prezidenta přimět, aby ukončil násilí, reagoval slovy: „Pracujeme na tom, Gary. Vždycky to vypadá nadějně – myslím si, že jsme blízko dohody – a pak zase zničí budovu v Kyjevě.“