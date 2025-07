CNN: Obchodní dohoda s EU je dalším vítězstvím Trumpa. Epsteinovu aféru tím ale nesmaže

Dosažená dohoda, která odvrátila hrozbu ničivé obchodní války, zavádí 15% cla na evropské zboží vstupující do USA. Trump věří, že tento krok oživí americkou výrobu, avšak dlouhodobě může pro americké spotřebitele znamenat vyšší ceny. Navzdory prezidentovu ujištění, že dohoda není pokusem odvést pozornost od Epsteinovy aféry, jeho podráždění naznačuje, že se mu nedaří setřást týdny trvající odhalení a otázky spojené s jeho dřívějším přátelstvím s obviněným obchodníkem s dětmi, který zemřel ve vězení v roce 2019 před soudním procesem.

Pochyby kolem motivů Trumpovy administrativy narostly poté, co se náměstek generálního prokurátora Todd Blanche, dříve Trumpův osobní právník, minulý týden setkal s uvězněnou Epsteinovou spolupracovnicí Ghislaine Maxwellovou. Její právník naznačil, že Maxwellová je otevřená prezidentské milosti, což vyvolalo obavy, že by Trump mohl zpolitizovat spravedlnost.

Domácí bouře neustává. Dva zákonodárci, jeden demokrat a druhý republikán, se v neděli zavázali, že budou v Sněmovně reprezentantů usilovat o hlasování o zveřejnění spisů z Epsteinovy kauzy. Takové hlasování by mohlo přinést rozpor s administrativou a vyústit ve velkou politickou konfrontaci.

Tento víkend, který Trump strávil ve Skotsku, zrcadlil jeho turbulentní vliv na Ameriku i celý svět. Vedle diplomatických jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou se Trump věnoval i propagaci svého obchodního impéria, konkrétně exkluzivních skotských golfových klubů. Jeho návštěvu doprovázely protesty a ostrá rétorika, včetně výzvy k trestnímu stíhání bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové na sociálních sítích.

Dnes se Trump setká s britským premiérem Keirem Starmerem, s nímž bude jednat o tlaku na Izrael, aby zmírnil rostoucí hladomor v Gaze. Starmer minulý týden označil krizi v Gaze za "humanitární katastrofu".

Ačkoliv je o rozsahu obchodní dohody s EU, která zahrnuje 15% cla na většinu exportu bloku a miliardy dolarů na nákupy americké energie, mnoho nejasného, dohoda rozšiřuje Trumpovu sérii vítězství a plnění předvolebních slibů. Prezident, který prosazuje osobní moc a často svérázné názory, například na účinnost cel, tak utváří USA i celý svět.

Trump označil dohodu za "největší ze všech". Ursula von der Leyenová, prezidentka Evropské komise, ho osobně pochválila slovy: "Je to tvrdý vyjednavač, ale také umí uzavírat dohody." Trump nedávno oznámil rámcové dohody o obchodu s Japonskem a Filipínami, které rovněž zahrnují vyšší cla, jež narušují globální dohody o volném obchodu z 21. století. Trump věří, že tento systém je nespravedlivý vůči americkým pracovníkům a průmyslům, a odmítá argumenty ekonomů, že zvýšení cel zvyšuje ceny pro již tak zatížené americké spotřebitele.

Trump všude uplatňuje svou moc. Omezuje federální vládu, dominuje Kongresu a vyvíjí bezprecedentní tlak na právnické firmy a univerzity, aby prosadily jeho pravicovou ideologii, zatímco se snaží zastrašovat média. Tyto kroky jsou vítězstvím pro jeho populistické hnutí MAGA a jeho program, jehož cílem je ohnout to, co jeho stoupenci vnímají jako liberální moc.

Nicméně, stejně jako Trumpova neortodoxní víra v cla, i dlouhodobé dopady jeho činů na americkou společnost, ekonomiku a demokracii znepokojují kritiky. Trump zpolitizoval právní systém; jeho škrty ve financování vlády omezily životně důležitý vědecký výzkum v kritických oblastech, jako je rakovina; a jeho rozšiřování prezidentské moci často testuje ústavu.

Přesto by trhy mohly rámcovou obchodní dohodu s EU přivítat, za předpokladu, že bude plně implementována – což vzhledem k Trumpově nestálé historii hrozeb a obratů není vůbec jisté. Obchodní válka mezi EU a USA by byla mnohem horším výsledkem.

Dohoda však potvrzuje podezření, že Trumpovým cílem není spravedlivější obchod, nýbrž vyšší cla. Ačkoli stávající cla dosud nepoškodila ekonomiku tolik, jak se někteří odborníci obávali, Američané budou platit více za automobily, potraviny, luxusní zboží a spotřební zboží. Inflační dopad na ekonomiku a Trumpovo pravděpodobné jmenování nového předsedy Federálního rezervního systému v příštím roce, který sníží úrokové sazby, by mohly znamenat větší ekonomické hrozby v budoucnu.

Dohoda o obchodu s EU má také důležitý geopolitický aspekt. Evropané se zavázali k nákupu energie z USA v hodnotě 880 miliard dolarů. To by mohlo učinit americké spojence v NATO méně zranitelnými vůči tlaku Ruska v době, kdy se západní aliance staví proti invazi Moskvy na Ukrajinu. Von der Leyenová uvedla, že v EU je stále "příliš mnoho ruského LNG, které se znovu dostává zadními dveřmi" a "nějaký ruský plyn a ropa" – čehož se chtějí zbavit.

Epsteinova kauza bude Trumpovu cestu po skotských golfových hřištích i nadále pronásledovat. Kontroverze vypukla kvůli konspiračním teoriím mezi Trumpovými stoupenci, kteří tvrdili, že finančník nespáchal sebevraždu ve vězení, ale byl zavražděn, a že zanechal seznam bohatých a mocných Američanů, kteří zneužívali jeho údajného obchodu s dětmi.

Tato tvrzení propagoval Trump a jeho spojenci, včetně Pam Bondi a Kashe Patela. Když se všichni tři dostali do vysokých funkcí (Bondi je generální prokurátorka a Patel je ředitelem FBI), jejich neschopnost zveřejnit spisy, jak slíbili, způsobila rozkol v Trumpově základně MAGA, který se administrativě dosud nepodařilo napravit. Politický rozruch vysvětluje, proč setkání Blanche s Maxwellovou minulý týden vyvolalo takové znepokojení.

Právník Maxwellové po druhém dni jednání s Blanchem v Tallahassee na Floridě novinářům řekl, že Maxwellová odpověděla na každou otázku pravdivě a upřímně. Poznamenal také, že prezident má pravomoc udělit milost odsouzeným.

"Doufáme, že tuto pravomoc vykoná správným a spravedlivým způsobem," řekl v pátek právník David Oscar Markus. Blanche dosud neposkytl podrobný veřejný popis setkání. Neexistuje žádný důkaz o protiprávním jednání Trumpa ve vztahu s Epsteinem a zdá se, že prezident přátelství ukončil dlouho předtím, než byl obviněný obchodník s dětmi obviněn z federálních zločinů.

Avšak neortodoxní přístup ministerstva spravedlnosti vyvolává obavy, že přesahuje snahu přesvědčit voliče MAGA, že administrativa něco dělá. Maxwellová, která si odpykává dvacetiletý trest odnětí svobody, má motivaci poskytnout informace, které by mohly zmírnit její situaci – a Trump má moc to učinit.

Otázky ohledně prezidentových motivů se staly ještě důležitějšími, když CNN a další média minulý týden oznámily, že Trumpovo jméno bylo zmíněno v Epsteinových spisech, spolu s jmény některých dalších prominentních Američanů. To neznamená, že on nebo kdokoli jiný je vinen z protiprávního jednání.

Ve skutečnosti Bondi mohla učinit právně správné rozhodnutí, když odmítla zveřejnit informace, které by mohly poškodit pověst lidí, kteří nejsou obviněni ze zločinů. Avšak kromě společného prohlášení ministerstva spravedlnosti a FBI o odůvodnění nezveřejnění spisů se administrativa jen zřídka pokusila ospravedlnit politiku, která ji postavila do rozporu s vlastními stoupenci v hnutí MAGA.

"Obávám se, že náměstek generálního prokurátora Todd Blanche se s (Maxwellovou) setkává údajně jeden na jednoho," řekl v neděli v pořadu "Meet the Press" televize NBC demokratický kongresman Ro Khanna z Kalifornie. "Souhlasím... že by měla svědčit. Ale byla dvakrát obviněna z křivé přísahy. Proto potřebujeme spisy."

Republikánští lídři doufali, že případ prostě zmizí během letní přestávky. Ale republikánský kongresman z Kentucky Thomas Massie, spolusponzor zákona Sněmovny reprezentantů, který požaduje zveřejnění spisů, se nevzdává. "To ublíží republikánům v poločasových volbách. Voliči budou apatičtí, pokud nebudeme hnát bohaté a mocné k odpovědnosti," řekl Massie v NBC.

"Myslím, že až se vrátíme, získáme potřebné podpisy k tomu, abychom to prosadili na plénu." Trumpova administrativa požádala soudy o zveřejnění svědectví velké poroty, která se týkají Epsteinovy kauzy. Ale jeden federální soudce to minulý týden odmítl, v rozhodnutí, které mohlo ministerstvu spravedlnosti poskytnout politické krytí.

"Chceme, aby spisy zveřejnili. Nemůžeme je však k tomu donutit kvůli dělbě moci," řekl senátor Markwayne Mullin (GOP, Oklahoma) Jakemu Tapperovi v pořadu "State of the Union" televize CNN. To může být pravda.

Ale svědectví velké poroty zřejmě tvoří jen zlomek důkazů proti Epsteinovi, které vláda drží – a nezveřejnila. A celá kontroverze se zhoršila neobratným přístupem administrativy a neochotou konfrontovat hněv základny MAGA. "Myslím, že část tohoto problému spočívá v tom, že byla vytvořena falešná očekávání, a to je politická chyba," řekl CNN republikánský kongresman z Missouri Eric Burlison.