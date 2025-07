Pentagon uspořádá Top Gun. Na školení sebevražedných útoků s drony dohlédnou Ukrajinci

Od roku 2023 se pololetní akce Technology Readiness Experimentation (T-REX) stala platformou pro prezentaci nových prototypů dronů a dalších vznikajících zbraňových technologií. Letošní ročník se zaměří také na lidské dovednosti v jedné z nejrychleji se rozvíjejících oblastí válčení: létání s drony FPV (First-Person Viewer). Demonstrace budou simulovat bojové podmínky v městském prostředí i jinde, což je klíčové pro rozvoj nových taktik.

Na organizaci T-REX se podílí kancelář pro výzkum a inženýrství ministerstva obrany, ve spolupráci s armádou a Národní gardou Indiany. Alexander Lovett, zástupce náměstka ministra obrany pro prototypování a experimentování, zdůraznil, že tato iniciativa je relevantní i pro námořnictvo, letectvo a námořní pěchotu.

Lovett na nedávné akci Pentagonu uvedl, že jednotlivé složky ozbrojených sil nyní zakládají vlastní školy pro FPV drony a rozvíjejí své dronové kapacity. Součástí „Top Gun“ budou týmy a piloti dronů, kteří se utkají v simulovaných bojích „červených proti modrým“, a také budou představeny nové technologie proti dronům.

Používání levných spotřebitelských dronů ve válce není novinkou. Rusové a Ukrajinci je využívali již v roce 2014 k získávání průzkumných dat. Netrvalo dlouho a militantní skupiny, jako ISIS, je začaly používat k shazování granátů na nepřátelské síly. Zásadní změna nastala koncem roku 2023, kdy ukrajinské ministerstvo obrany zintenzivnilo výrobu a dodávky kamikadze dronů s pohledem první osoby a zahájilo rozsáhlý výcvik ukrajinských sil.

Tyto bezpilotní letouny se rychle proměnily z pouhé kuriozity na bojišti v rozhodující faktor taktických vítězství, přičemž podle odhadů RUSI z února se postaraly o 70 procent ruských ztrát na bojišti.

Pentagon si toho všiml a v roce 2023 zahájil pilotní projekt Replicator, jehož cílem bylo rychle rozšířit výrobu levných, vysoce autonomních útočných dronů. Ačkoliv byl projekt chválen pro svou vizi, nedosáhl takového rozsahu produkce, v jaký mnozí doufali. Minulý týden však ministr obrany Pete Hegseth oznámil řadu změn v politice, které mají umožnit vojenským subjektům v rámci jednotlivých složek a velitelství provádět vlastní nákupy, namísto procházení pomalejšími a formálnějšími kanály.

Hegseth ve středu novinářům řekl: „Pokud jde o drony, velké, malé, všech tříd, musíme být světovou špičkou, a budeme.“ Zdůraznil, že nové nařízení má „otevřít možnosti pro další společnosti a systémy, které mají být rychle testovány a nasazovány jednotkami, a také přesouvá rozhodování na nižší úroveň velení“. Emil Michael, nově potvrzený náměstek ministra obrany pro výzkum a inženýrství, představil různé modely dronů a prototypů na nádvoří Pentagonu a popsal expozici jako „začátek americké dominance v oblasti dronů“.

V tuto chvíli je dominance spíše aspirací. Rusko dodalo svým frontovým jednotkám téměř 1,5 milionu malých dronů, jak v lednu uvedl analytik CNA Sam Bendett pro The Guardian. Ve čtvrtek pak pro Defense One řekl, že tento počet je letos pravděpodobně vyšší než loni, ale Ukrajina by nyní mohla být napřed, když svým silám dodává 200 000 dronů měsíčně. Větším problémem je Čína, která dominuje trhu nejen s malými spotřebitelskými drony, ale také s nezbytnými digitálními a elektrickými komponenty, které jsou v nich použity.

Michael ve svém projevu k novinářům poukázal na další snahy administrativy o opětovné vyvážení této situace. „Procento komponentů vyrobených v Americe se bude pouze zvyšovat,“ řekl, ačkoliv neuvedl, jak rychle. Ruské a čínské síly však mohou cvičit operátory dronů v prostředích, kde jsou aktivní rušicí opatření. Michael uvedl, že výrobci dronů, kteří chtějí prodávat Pentagonu, se učí „lekce z konfliktů, které se dějí po celém světě.“

Naučit se, jak drony fungují v silně degradovaných komunikačních prostředích, znamená testování v podmínkách velmi odlišných od Spojených států. Michaela ale tyto překážky nevyvedly z míry. „Pokud jste chytrý konstruktér, otevřeli jsme vám dveře, abyste přišli na naše testovací střelnice.“

Odborníci s tím ale nesouhlasí. Minulý měsíc Brandon Tseng, spoluzakladatel společnosti Shield AI, která spolupracuje s americkou armádou i Ukrajinci, řekl pro Defense One: „V USA se ročně uskuteční možná dvě nebo tři simulace elektronického boje jako součást nějakých velkých cvičení. To je něco, co USA potřebují zvýšit.“

Mimo to FAA a FCC nepodporují rušení a testování elektronického boje, a to téměř po celých Spojených státech, protože rušení narušuje mobilní telefony a další kritické komunikační zařízení. Vývojáři dronových a protidronových technologií dlouho tvrdili, že to je velká překážka v jejich úsilí.

V reakci na jinou otázku v Pentagonu Lovett v podstatě souhlasil s Tsengem: „Máme omezená místa, kde to můžeme trénovat, což jsou obvykle vládní střelnice, což pak ovlivňuje dostupnost, a je to prostě faktor života.“ Zdůraznil nedávné snahy spolupracovat s FCC a FAA na úpravě pravidel a směrnic, aby bylo možné více testování a testovacích střelnic.

Proces hledání bezpečných způsobů rušení dronů ve Spojených státech však nebude rychlý. Pro Tsenga je tajemstvím americké dronové „dominance“ práce v bojovém prostředí, jako je Ukrajina, kde je skutečná dominance v sázce každý den. „Pokud neoperujete na Ukrajině, pak vaše věci nejsou vážné. Tak to vidí evropské vojenské vedení. Víme, že mnoho společností šlo na Ukrajinu. Už tam nejsou, že? Toto prostředí elektronického boje bylo tak drsné.“

Bendett pro Defense One řekl: „Nikdy nebudeme schopni skutečně replikovat úspěch [čínské společnosti] DJI, ale musíme probudit naši vlastní kreativitu a schopnost využít obrovské množství úsilí, které se v současné době věnuje vývoji taktických dronů.“ Umožnění vojenským jednotkám vybírat si vlastní drony, namísto čekání na rozhodnutí Pentagonu, je klíčovou součástí tohoto procesu.

A učení se z ukrajinských zkušeností od skutečných Ukrajinců je dalším pravděpodobně klíčovým prvkem pro dominanci v oblasti dronů, jak uvedl jeden z organizátorů nadcházející akce T-REX. Za tímto účelem budou přítomni členové ukrajinské armády, aby sledovali experimenty. A zpětná vazba bude pravděpodobně velmi upřímná.