Jaké budou čtvrteční bouřky? Jiné než pondělní, tvrdí meteorologové

Světové korálové útesy čelí největší ekologické krizi ve své historii. Od ledna 2023 došlo k jejich bezprecedentnímu masovému vybělení, které dopadlo na více než 80 % všech útesů na Zemi. Podle vědců se planeta dostala do „neprobádaných vod“, co se týče škod způsobených rostoucími teplotami oceánů. Podle webu The Guardian jde o nejhorší globální událost v dějinách.