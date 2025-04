Trump ustoupil. Číně výrazně sníží cla

Současná tarifní zátěž, která dosáhla až 145 %, podle prezidenta nebude dlouhodobě udržitelná. „145 procent je opravdu hodně a tak vysoko to nezůstane. Nebude to ani blízko této výše. Výrazně to klesne. Ale nebude to nula,“ uvedl Trump, čímž de facto naznačil ústup z dosavadní konfrontační linie.

Impuls k mírnějšímu tónu přišel poté, co ministr financí Scott Bessent v ten samý den na soukromé konferenci pořádané bankou JP Morgan Chase prohlásil, že obchodní válka mezi USA a Čínou není dlouhodobě udržitelná a očekává její brzkou deeskalaci.

Podle zdrojů CNN řekl Bessent investorům, že cílem není rozchod či úplné oddělení dvou největších ekonomik světa, ale nové vyvážení vzájemného obchodního vztahu. Tato slova povzbudila americké trhy – všechny tři hlavní indexy zaznamenaly nejvyšší denní zisky krátce po zveřejnění ministrových výroků.

Pozitivní reakci zaznamenaly i asijské burzy. Hongkongský Hang Seng posílil o 2,5 %, japonský Nikkei o 2 % a jihokorejský Kospi o 1,5 %. Finanční trhy tak jasně naznačily úlevu z možné změny kurzu.

Napětí mezi USA a Čínou v posledních týdnech eskalovalo. Obě země na sebe navzájem uvalily rekordní cla, která ochromila dodavatelské řetězce, přispěla k růstu inflace a vyvolala obavy z možné globální recese. Čína reagovala zvýšením cel na americké zboží na 125 %, omezením vývozu strategických surovin a zařazením dalších amerických firem na seznam „nedůvěryhodných subjektů“.

Součástí čínských protiopatření bylo i omezení promítání hollywoodských filmů v Číně nebo vrácení dvou letadel značky Boeing určených pro čínské aerolinky zpět do USA. Peking tak dal najevo, že je připraven zasáhnout i klíčové sektory americké ekonomiky.

Přesto Trump nadále ujišťuje, že má s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem „velmi dobrý vztah“ a vyjadřuje naději, že čínský vůdce přijde k vyjednávacímu stolu. „Budeme velmi milí. Oni budou velmi milí a uvidíme, co se stane,“ řekl Trump na otázku, zda Spojené státy budou při jednáních s Čínou tvrdé.

„Nakonec budou muset uzavřít dohodu, jinak s námi obchodovat nebudou. A my chceme, aby byli zapojeni,“ dodal prezident a vyjádřil přesvědčení, že vztahy s Čínou mohou být nejen funkční, ale i přátelské.

Na druhé straně čínská strana ponechává dveře k jednání otevřené, ovšem trvá na tom, že rozhovory musejí probíhat na „rovnoprávném základě“. Podle zdrojů z Pekingu byl již před Trumpovým zavedením tzv. „dne osvobození“ 2. dubna určen čínský vyjednavač, avšak nebylo jasné, kdo bude protějškem z americké strany – spekuluje se, že Trump si vyhrazuje tuto roli pro sebe, což je pro Čínu netypické a složitě akceptovatelné.

Napětí zvyšují i některé kontroverzní výroky z Trumpova kabinetu. Čínské ministerstvo zahraničí například nedávno ostře kritizovalo amerického viceprezidenta JD Vance za jeho výrok o „čínských rolnících“, který vyvolal vlnu pobouření a posměchu na čínských sociálních sítích.

I přes řadu ostrých výměn zůstává naděje, že se dvě ekonomické supervelmoci pokusí najít cestu k dohodě. Zda k ní skutečně dojde, bude záviset nejen na osobních sympatiích lídrů, ale i na schopnosti obou stran překonat hluboce zakořeněnou nedůvěru a odlišné představy o pravidlech světového obchodu.