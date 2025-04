Hegseth ohrožuje všechny. Amerika kašle na bezpečnost, z Trumpových lidí se stává cíl špionů

Podle několika bývalých představitelů zpravodajských služeb, kteří hovořili s deníkem The Guardian pod podmínkou anonymity, Hegseth ohrozil bezpečnost nejen Pentagonu, ale i Bílého domu. Jeden z nich dokonce naznačil, že ruské a čínské zpravodajské služby již pravděpodobně intenzivně cílí na jeho okolí a hledají způsob, jak získat přístup k citlivým datům.

Konkrétní incident, který vyvolal mezinárodní pozdvižení, se týká skupinového chatu v aplikaci Signal, do něhož Hegseth zařadil mimo jiné svou manželku, bratra a několik přátel. Právě tam měl sdílet detailní informace o probíhajících vojenských úderech v Jemenu. Již dříve měl obdobné údaje zveřejňovat i ve skupině, kde se nacházeli vysocí představitelé Trumpovy administrativy a novinář z časopisu The Atlantic.

Hrozbu podcenění operační bezpečnosti (tzv. opsec) připomíná i veterán z války v Iráku a šéf analytického centra Task Force Butler Kristofer Goldsmith. Upozornil, že únik takových dat může vést k reálným ztrátám na životech, únosům nebo dokonce mezinárodním krizím. „V momentě, kdy protivník dokáže předvídat přesun jednotek, může se připravit na přepad nebo sabotáž,“ varuje.

Na znepokojení reagovali i zahraniční spojenci, kteří se již dříve vyjadřovali znepokojeně nad Trumpovou agresivní obchodní politikou. Teď k tomu přibývá obava, že Spojené státy přestávají být důvěryhodným partnerem i v oblasti sdílení citlivých informací.

Důležitý kontext poskytuje i bývalý tiskový důstojník námořní pěchoty Joe Plenzler, který připomíná, že jakýkoli voják, který by podobně neoprávněně nakládal s tajnými informacemi, by byl okamžitě suspendován, vyšetřován a pravděpodobně obžalován. O to více jej šokuje, že u ministra obrany se podobné jednání dosud obešlo bez jakýchkoli důsledků.

„Tohle je jednoznačné selhání vedení. Všichni víme, že bezpečnost komunikace je zásadní. Pokud ministr sám porušuje základní pravidla, dává tím signál i ostatním – a to je smrtící pro důvěru a morálku,“ poznamenal Plenzler.

Hegseth, který se do úřadu dostal s podporou prezidenta Trumpa a s rétorikou ostře kritizující Pentagon jako „probuzený a neefektivní aparát“, se vůči obviněním brání. Při pondělní velikonoční akci v Bílém domě odmítl celou kauzu jako „pomluvy od nespokojených bývalých zaměstnanců“, které podle něj média zveličují.

Podporu mu vyjádřil i Donald Trump, který jej označil za „skvělého ministra“ a jakékoli výtky odbyl jako pokus o poškození administrativy.

Nicméně škody už byly napáchány. Experti varují, že Hegsethovo jednání může mít dlouhodobé následky nejen pro vnitřní bezpečnost USA, ale i pro postavení země na mezinárodní scéně. Spojenci zpochybňují schopnost Washingtonu chránit informace, a protivníci zase dostali cenné lekce o slabinách v americké bezpečnostní kultuře.