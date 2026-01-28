Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá

Nový rozsudek v kauze obžalovaného psychiatra Jana Cimického zatím nepadl. Obvodní soud pro Prahu 8, jemuž se kauza loni vrátila, odložil vynesení verdiktu na březen. Cimický je obžalován z více než 30 případů vydírání či znásilnění žen. 

Soud vyhověl obhájci psychiatra, odložil nové rozhodnutí a nařídil doplnit dokazování o lékařskou zprávu jedné z poškozených. Informoval o tom web novinky.cz. Obžalovaný Cimický se úterního soudního jednání nezúčastnil. 

Kauza se loni k obvodnímu soudu vrátila na základě rozhodnutí odvolacího senátu pražského městského soudu, který označil původní rozsudek za zmatečný a nedostatečně odůvodněný a vyzval k doplnění některých důkazů. 

Cimický byl původně předloni v listopadu uznán vinným ve všech 39 bodech obžaloby. Šlo o čtyři případy znásilnění a 35 případů vydírání se sexuálním podtextem. Obvodní soud pro Prahu 8 mu tehdy udělil nejvyšší možný a žalobkyní navrhovaný trest v délce pěti let odnětí svobody. Vyhověno bylo i návrhu na desetiletý zákaz výkonu činnosti lékaře.

K žalovaným činům mělo dojít v období mezi lety 1979 až 2019. Psychiatr například podle spisu sahal poškozeným na ňadra, strkal jim ruce do intimních partií a dával si jejich ruce na své přirození. Někdy měl před nimi i masturbovat. Oběťmi byly především mladistvé dívky či mladé ženy ve věku od 16 do 25 let. 

Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.

Jan Cimický soudy

před 40 minutami

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem

Vypadá to, že český rychlobruslař Metoděj Jílek nemá dost. V sobotu v německém Inzellu, kde se konal finálový podnik Světového poháru na dlouhých tratích, nejprve zajel osobní rekord na trati, který mu sice stačil „jen" na druhé místo na trati dlouhé 5000 metrů, v rámci které nakonec připsal triumf v celkové klasifikaci Světového poháru. O víkendu to ale v podání tohoto mladého českého nezmara nebylo ještě všechno. V neděli totiž poprvé ve své kariéře zvítězil v závodě s hromadným startem.

před 1 hodinou

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice

Členové České hudební akademie svými hlasy rozhodli o předvýběru pro letošní nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Shortlisty 35. ročníku ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. díky hitu Navždycky blázen. Hned třikrát se v přednominacích objevují Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Nový rozsudek v kauze obžalovaného psychiatra Jana Cimického zatím nepadl. Obvodní soud pro Prahu 8, jemuž se kauza loni vrátila, odložil vynesení verdiktu na březen. Cimický je obžalován z více než 30 případů vydírání či znásilnění žen. 

před 3 hodinami

Petr Macinka

Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas

Šéf české diplomacie Petr Macinka (AUTO) se den po vyhrocení sporu s prezidentem Petrem Pavlem setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle svých slov se s ním nakonec nebavil o aktuálním napětí mezi sebou a hlavou státu. Zdůraznil také, že je zcela na Česku, koho pošle na summit aliance. 

před 3 hodinami

Jakub Menšík

Český tenis již nemá na Australian Open žádného zástupce. Menšík odstoupil pro zranění

Poté, co se dařilo z českých tenistů a tenistek pouze Jakubu Menšíkovi, jenž proklouzl do osmifinále, zdálo se, že alespoň jemu bude moct český fanoušek fandit ve zbývajícím programu singlových turnajů v rámci Australian Open. Jenže po neúspěších ostatních českých tenistů a tenistek přišla nečekaná rána. Jen několik hodin před očekávaným osmifinále s jeho vzorem Srbem Novakem Djokovičem totiž na svém twitterovém účtu sám Menšík oznámil, že z turnaje odstupuje kvůli zranění břišního svalu.

před 3 hodinami

Policie, ilustrační fotografie.

Policie řeší týrání zvířat na Olomoucku. Některé ovce byly už mrtvé

Velmi závažný případ týrání zvířat zjistila Státní veterinární správa (SVS) při kontrole na základě obdrženého podnětu u chovatele v Křelově na Olomoucku. V chovu se ve zcela nevhodných podmínkách nacházelo téměř 90 podvyživených ovcí a na pozemku bylo kolem 40 uhynulých ovcí. Případem se zabývá policie. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Donald Trump

Trump poslal armádu na dostřel Íránu. Čas se neúprosně krátí, vzkazuje Teheránu

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosáhlo kritického bodu poté, co prezident Donald Trump varoval Írán, že čas pro vyjednání nové dohody se neúprosně krátí. K íránským břehům se v těchto hodinách přesouvá masivní americká armáda v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Trump na sociálních sítích uvedl, že tato flotila je ještě větší než ta, kterou Spojené státy nedávno vyslaly k Venezuele, a je připravena splnit své úkoly „rychle a v případě potřeby i násilím".

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Distribuční centrum Amazonu v USA

Amazon propustí 16 tisíc lidí. Zaměstnancům to oznámil omylem

Americký technologický gigant Amazon oficiálně potvrdil propuštění dalších 16 000 zaměstnanců. Toto oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se informace o nové vlně redukce pracovních míst dostala k personálu prostřednictvím e-mailu, který byl podle všeho rozeslán omylem. Zpráva, kterou měla možnost vidět stanice BBC, byla odeslána v úterý pozdě večer a zmiňovala výpovědi pro pracovníky v USA, Kanadě a Kostarice v rámci snahy o posílení společnosti.

před 7 hodinami

Poslanecká sněmovna

Opozice kvůli Macinkovým zprávám vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

Lídři českých opozičních stran se rozhodli pro radikální krok a začali shromažďovat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Reagují tak na uniklé SMS zprávy ministra zahraničí Petra Macinky, které byly adresovány poradci prezidenta Petru Kolářovi a které sám prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání hlavy státu. Opozice vyčítá premiérovi, že se od jednání svého ministra dostatečně nedistancoval a celou situaci pouze bagatelizoval.

před 8 hodinami

Andrej Babiš

Nechceme vést s prezidentem zákopovou válku, prohlásil Babiš, zatímco jeho vláda snížila Hradu rozpočet

Pnutí mezi vládním kabinetem a Pražským hradem po úniku soukromých zpráv Petra Macinky, předsedy Motoristů sobě a člena Babišovy vlády, pokračuje. Macinka v komunikaci s poradcem prezidenta Petra Pavla hovořil o připravenosti vést s hlavou státu „brutální boj". Premiér Andrej Babiš se ve středu na půdě Poslanecké sněmovny od těchto výroků distancoval a zdůraznil, že jeho kabinet nemá v úmyslu stupňovat napětí v podobě zákopové války mezi Strakovou akademií a Hradem.

před 9 hodinami

Weber, Manfred (šéf EPP)

Konec akce neschopné EU. Na stole je revoluční návrh na zásadní proměnu

Manfred Weber, předseda nejsilnější evropské politické frakce (EPP), přišel s revolučním návrhem na zásadní proměnu vedení Evropské unie. Ve svém středečním projevu v Bruselu vyzval ke sloučení funkcí předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady do jednoho úřadu. Podle Webera je tento krok nezbytný k tomu, aby Evropa v dnešním nestabilním světě dokázala mluvit jedním hlasem a získala skutečný vliv na globální scéně.

před 10 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump se distancoval od kontroverzních výroků spolupracovníků: Muž zastřelený agenty ICE nebyl vrahem

Americký prezident Donald Trump se v úterý distancoval od kontroverzních výroků svých nejbližších spolupracovníků ohledně smrti Alexe Prettiho. Sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče byl o víkendu v Minneapolis zastřelen agenty imigračního úřadu ICE. Zatímco Trumpův poradce Stephen Miller označil oběť za „potenciálního atentátníka", prezident s tímto hodnocením veřejně nesouhlasil.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

Petr Macinka

Macinka jde Moskvě na ruku. V tichosti dal zelenou ruským diplomatům

Česká republika v tichosti zmírnila pravidla, která měla bránit pohybu ruských špionů pod diplomatickým krytím na našem území. Podle zjištění Seznam Zpráv za tímto krokem stojí nový ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který na poslední chvíli seškrtal přísná bezpečnostní opatření připravená předchozí Fialovou vládou ve spolupráci s tajnými službami a policií.

před 11 hodinami

Mette Frederiksen

Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila ve středu na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži s mrazivým varováním ohledně budoucnosti mezinárodní politiky. Podle jejích slov je světový řád, jak jsme ho znali, u konce a je nepravděpodobné, že by se někdy vrátil do své původní podoby. Frederiksenová zdůraznila, že Evropa a Spojené státy musí i přes současné neshody držet při sobě, aby dokázaly čelit hrozbám, které přicházejí především z Ruska.

před 12 hodinami

Robert Fico jednal s Donaldem Trumpem.

Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený

Slovenský premiér Robert Fico, který patří k nejvýraznějším evropským spojencům Donalda Trumpa, vyjádřil podle webu Politico vážné znepokojení nad psychickým stavem amerického prezidenta. Během minulého týdne se měl Fico na okraji summitu EU v Bruselu svěřit svým evropským kolegům, že byl šokován způsobem, jakým s ním Trump mluvil během jejich osobního setkání v sídle Mar-a-Lago, které se uskutečnilo 17. ledna.

před 13 hodinami

Oděsa se změnilo v peklo na zemi. Pod ruskými útoky trpí každý den

Černomořské město Oděsa se ocitlo v přímém hledáčku ruské armády. Vzhledem k tomu, že se Moskva nedokáže k hlavnímu ukrajinskému přístavu přiblížit po moři ani po souši, zintenzivnila v posledních měsících dálkové údery pomocí raket a bezpilotních letounů. Tato eskalace mění Oděsu v jedno z nejnebezpečnějších míst války

Zdroj: Libor Novák

