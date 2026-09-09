Výhra Le Penové ve francouzských volbách může otřást základy NATO

Až polovina francouzských voličů vyjadřuje v průzkumech k nadcházejícím prezidentským volbám podporu kandidátům s vyhraněnými postoji vůči Severoatlantické alianci. Omezení účasti Francie v aliančních strukturách by přitom představovalo zásadní zásah do evropské bezpečnostní architektury.
Představitelé Severoatlantické aliance podle webu Politico vyjadřují znepokojení nad možností, že by příští francouzský prezident mohl výrazně oslabit pozici země v rámci bloku. K této situaci dochází v době, kdy Spojené státy americké snižují svou vojenskou přítomnost v Evropě a evropští spojenci čelí tlaku na posílení vlastní obrany.
Lídryně opozičního Národního sdružení Marine Le Pen opakovaně deklarovala záměr odvést Francii z integrovaného vojenského velení NATO. Naopak představitel radikální levice Jean-Luc Mélenchon prosazuje kompletní odchod země z aliančních struktur.
Odchod jediné jaderné mocnosti Evropské unie z vojenského velení by ohrozil francouzské vojenské mise v Rumunsku i Estonsku. Aliance by zároveň ztratila garantovaný přístup k francouzským průzkumným satelitům či jediné evropské letadlové lodi s jaderným pohonem.
Případné stažení z vojenského velení by zabralo přibližně jeden rok. Tento proces by vyžadoval stažení zhruba jednoho tisíce francouzských důstojníků z aliančních štábů a zřízení nových koordinačních orgánů.
Francie by tímto krokem zároveň ztratila řadu klíčových velitelských pozic v alianci. Zástupci Paříže by přišli o vliv na přípravu vojenských návrhů a omezen by byl i přístup k některým zpravodajským informacím.
Situace vyvolává obavy i mezi ostatními členy aliance, podle kterých by oslabení francouzské účasti výrazně narušilo koordinaci obrany. V případě odchodu Francie z aliančních struktur by hlavní vojenskou i finanční zátěž v Evropě muselo převzít Německo společně s Polskem.
Související
Evropa zažívá další vlnu veder. Ve Španělsku padl letošní teplotní rekord
Spoj každých 15 minut? Eurotunel pod Lamanšským průlivem čeká vlaková revoluce
Francie , NATO , Marine Le Pen
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Výhra Le Penové ve francouzských volbách může otřást základy NATO
před 1 hodinou
Přelomový výzkum: Horká káva nebo čaj mohou způsobovat rakovinu
před 2 hodinami
USA zakazují dovoz kanadských produktů
před 2 hodinami
Netanjahu byl před útokem Hamásu varován a nic neudělal, tvrdí izraelští novináři
před 3 hodinami
Městečko South Park si opět střílí z Trumpa. Tvůrci přejmenují seriál na South America
před 4 hodinami
Přední bezpečnostní výzkumník opouští Anthropic. AI nás do deseti let může všechny zabít, varuje
před 5 hodinami
Británie obvinila izraelské osadníky z páchání etnických čistek na Západním břehu Jordánu. Miliband zavádí sankce
před 6 hodinami
Problém, se kterým si vědci 90 let nevěděli rady, je minulostí. AI ho vyřešila za 4 dny
před 6 hodinami
Americká armáda zasáhla pět íránských tankerů, jeden z nich potopila
před 7 hodinami
Optimismus mizí. Ukrajinská armáda čelí v Donbasu sílícímu tlaku
před 8 hodinami
ODS už není nejsilnější opoziční stranou, ukazuje nový průzkum
před 9 hodinami
Počasí se po víkendu opět oteplí, naznačují meteorologové
včera
OBRAZEM: Orlík na historickém minimu. Voda ustoupila a ukázala tajemství dna
včera
Česká aristokracie smutní. Zemřel šlechtic Filip Sternberg
včera
Konec změny času není na pořadu dne. Vláda ji posvětila na dalších pět let
včera
Poslední Zlín to nevydržel a sáhl ke změně. Fotbalisty už nebude trénovat Červenka
včera
Pavlovi by zřejmě byl největším soupeřem. Babiš promluvil o kandidatuře na Hrad
včera
Karel III. napsal dopis, aby bylo jasno. Jde o Harryho a Meghan
včera
Hráč v bezvědomí a konec. Příprava extraligových velkoklubů byla předčasně ukončena
včera
Putin a Trump si volali, oznámil Kreml. Poradce prozradil detaily
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Donald Trump si v úterý telefonovali, oznámil Kreml. Hovor mezi oběma lídry navázal na víkendovou návštěvu americké diplomatické mise v Moskvě, odkud se zástupci Washingtonu následně odebrali do Kyjeva.
Zdroj: Lucie Podzimková