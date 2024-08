Němka pobodala v autobuse šest lidí. Řidič zabránil ještě většímu masakru

Ukrajina bude plně plnit své závazky týkající se tranzitu ruské ropy do Evropy až do ukončení platnosti smluv. Prohlásil to v pátek poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Popřel tak své dřívější prohlášení, podle kterého tranzit ropy do Evropy přes tento ropovod končí 1. ledna 2025. Uvedl to server Ukrajinska pravda.