Tragédie v Gaze: Třídenní holčička zemřela na podchlazení, další lidé umírají při náletech

Třídenní holčička Sila zemřela v Gaze na podchlazení a nejméně deset dalších lidí bylo zabito při náletech, zatímco se Izrael s Hamásem se vzájemně obviňují z komplikování jednání o příměří, které by mohlo ukončit již čtrnáctiměsíční válku. Uvedl to server The Guardian.