Děti měly otevřené rány, šlapali jsme po mrtvých. Lékaři popisují horor v Gaze po náletech Izraele

V úterý brzy ráno, jen několik minut po zahájení izraelských vzdušných útoků, se pohotovostní oddělení nemocnice al-Aksá ve městě Deir al-Balah zaplnilo raněnými.

„V žádném okamžiku nebylo na pohotovosti méně než 65 lidí, všichni s otevřenými ranami, hlavně ženy a děti… Podlaha byla pokrytá krví,“ popsal situaci americký ortopedický chirurg Mark Perlmutter, který v nemocnici dobrovolně pracuje. Podobné scény se odehrávaly i v nemocnici Nasser v Khan Júnisu.

„Byla to vlna za vlnou,“ uvedla pediatrička intenzivní péče Tanya Haj-Hassan. „Jakmile někdo zemřel nebo byl převezen jinam a vytvořilo se trochu místa, přišli další zranění. Bylo to chaotické. Jeden z doktorů při pokusu o záchranu dítěte šlápl na mrtvé tělo.“

Palestinští zdravotníci uvedli, že jen v úterý ráno bylo v Gaze zabito přes 200 lidí a stovky dalších byly zraněny. Do konce týdne přesáhl celkový počet mrtvých v 18 měsíců trvajícím konfliktu 50 000, většinou žen a dětí. Dalších 113 274 osob utrpělo zranění, oznámilo ministerstvo zdravotnictví.

Izraelská armáda uvedla, že během úterní operace zaútočila na 80 „teroristických“ cílů během deseti minut, včetně vedoucích osobností a klíčové vojenské infrastruktury.

Nemocnice na pokraji kolapsu

V nemocnici Nasser bylo více než polovině dospělých zraněných poskytnuto pouze krátké, dvacetisekundové vyšetření chirurgem. Pokud se ukázalo, že není naděje na záchranu, příbuzní byli informováni, že nelze nic udělat. Děti byly přijímány téměř vždy, i když jejich zranění byla smrtelná.

„Přicházely v pyžamech, zabalené v dekách, protože byly zasaženy během spánku. Často je přinášeli sousedé, protože jejich rodiče zemřeli,“ řekla Haj-Hassan. „Museli jsme přestat resuscitovat několik dětí, abychom se soustředili na ty, které měly aspoň nějakou šanci na přežití.“

Traumatolog Feroze Sidhwa, který v Khan Júnisu pracuje jako dobrovolník s organizací MedGlobal, popsal okamžik, kdy musel otci čtyřleté dívky oznámit, že jeho dcera má fatální zranění hlavy a že jí zbývá jen pár minut života.

„Řekl jsem mu, ať si ji vezme ven, aby s ní mohl být a pomodlit se s ní. A on to udělal,“ vzpomíná Sidhwa.

Podle šéfa dětského oddělení v nemocnici Nasser, Ahmada al-Farry, zemřelo v úterý v Khan Júnisu asi 85 lidí, z toho 40 dětí ve věku od jednoho do 17 let. Průměrný věk dětí, které zde tento týden podlehly zraněním, byl mezi šesti a osmi lety. Přibližně 35 % všech obětí tvořily děti do 14 let, uvedl irský cévní chirurg Morgan McMonagle z organizace Medical Aid for Palestine.

Mezi nejvážněji zraněnými byl i desetiletý chlapec s přerušenou míchou, zcela ochrnutý od krku dolů a neschopný samostatně dýchat, a pětiletá dívka s četnými střepinovými zraněními, včetně poškození mozku, která podle lékařů už nikdy nebude schopna mluvit.

Nedostatek léků a humanitární krize

Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že se snaží minimalizovat civilní ztráty a při každé operaci hodnotí poměr vojenského zisku a rizika pro civilisty.

Izraelští politici varovali, že útoky budou pokračovat, dokud Hamas nepropustí více rukojmích a nevzdá se kontroly nad Gazou. Od října 2023 Hamas drží 59 rukojmích a propuštění zajatců bylo součástí předchozích příměří.

Pouze 22 z 35 hlavních zdravotnických zařízení v Gaze je stále funkčních, i když poskytují pouze zlomek dřívější péče. Podle OSN jsou nemocnice přetížené a docházejí jim zásoby.

„Těžko přesně určit úroveň zásob, ale nikdy jsme neměli tak dlouhou blokádu. Do Gazy už týdny nepřišlo nic,“ uvedla mluvčí OSN Olga Cherevko.

Zdravotníci v nemocnici al-Aksá potvrdili, že zásoby jsou na kriticky nízké úrovni. „Je to emocionálně vyčerpávající, i po 18 měsících války. Máme jen deset lůžek a chybí nám základní materiál: gáza na popáleniny, rukavice, dezinfekce, obvazy,“ uvedl jeden z chirurgů.

Neurolog Khamis Elessi z nemocnice al-Ahli v Gaze upozornil, že nemá dostatek silných léků proti bolesti pro stovky pacientů s rakovinou. „Statisíce lidí v Gaze trpí chronickými nemocemi. Potřebují adekvátní péči, ale podmínky jsou katastrofální. Není pitná voda, kanalizace je zničená, infekce se šíří a lidé jsou vyděšení,“ řekl.

Izrael umožňuje evakuaci pacientů k léčbě mimo Gazu, ale denně je odvezeno jen několik desítek lidí, zatímco akutní péči v zahraničí potřebuje více než 14 000 pacientů.

Navzdory zkušenostem s hromadnými zraněními se zdravotníci v Gaze cítí přetíženi. „Máme plány, dobré plány, ale počet obětí překračuje i ty nejhorší scénáře,“ řekl Dr. Fahd Haddad, ředitel polní nemocnice u Nuseiratu.

Největší výzvou však podle něj zůstává morálka lékařů a zdravotníků, jejichž naděje na trvalé příměří byly zmařeny. „To úterní ráno bylo jako návrat do noční můry před 18 měsíci, kdy válka začala. Během příměří byl život těžký, ale aspoň se nezabíjelo.“