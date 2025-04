Západ uděláme opět velkým, prohlásila Meloniová v Bílém domě. Zabíjení musí přestat, vzkázal Trump Rusku

„Sdílíme boj proti woke a DEI ideologii, která chce vymazat naši historii,“ uvedla Meloniová s tím, že právě v této oblasti vidí silné spojenectví s americkým prezidentem. Trump její slova s tichým přikývnutím potvrdil a na tváři se mu objevil souhlasný úsměv.

Meloniová dále uvedla, že spolupráce mezi Spojenými státy a Evropou je klíčová pro řadu témat. „Doufáme, že společně uděláme Západ opět velkým,“ pronesla směrem k Trumpovi a zároveň oznámila, že prezident přijal oficiální pozvání k návštěvě Říma. Podle ní nejde jen o bilaterální vztahy mezi USA a Itálií, ale o širší otázku společných hodnot evropsko-americké civilizace.

„Když mluvím o Západu, nemyslím geografický prostor. Mluvím o civilizaci. A chci, aby tato civilizace byla opět silná,“ zdůraznila premiérka.

Meloniová se při vystoupení dotkla i války na Ukrajině. Vyzdvihla, že jak Spojené státy, tak Itálie společně „brání svobodu Ukrajiny“ a že podle ní existuje naděje na trvalý mír, pokud se podaří najít cestu k dohodě.

Prezident Trump ve svém následném vystoupení označil Meloniovou za cenného spojence a řekl, že jeho administrativa „se má dobře“. K otázce na sankce proti Rusku v případě, že Moskva nezareaguje na návrh příměří, Trump uvedl, že očekává reakci Kremlu v nadcházejícím týdnu. „Chci, aby zabíjení přestalo,“ řekl stručně.

Na další dotaz, zda by Itálie měla vstoupit do mírové mise v rámci Evropy na Ukrajině, Trump odpověděl, že to bude rozhodnutí Itálie, ale dodal: „Mírové mise jsou pro mě vždy v pořádku.“

Celkově panovala v Oválné pracovně přátelská a neformální atmosféra. Meloniová ve svých výrocích cíleně rezonovala s tématy, která Trump často zmiňuje – boj proti ilegální migraci, kritika „woke“ přístupů a obhajoba západních tradic.

Zároveň nezapomněla ani na domácí úspěchy. „Jsem hrdá, že zde dnes sedím jako premiérka Itálie, která je stabilní a spolehlivá země,“ řekla a vyzdvihla výsledky své vlády v oblasti zaměstnanosti a snižování inflace. Poté se s úsměvem obrátila na Trumpa: „Odpusťte, že propaganduji svou zemi, ale jste byznysmen a jistě mi rozumíte.“ Trump reagoval širokým úsměvem.

Meloniová, která je v úřadu od konce roku 2022, tímto vystoupením jasně deklarovala svou politickou orientaci a ambice posilovat konzervativní osu mezi Evropou a Spojenými státy. Zda její slova budou mít skutečný politický dopad, ukáže až budoucnost, nicméně její setkání s Trumpem vysílá jasný signál o tom, jaké hodnoty a směry hodlá ve své evropské politice hájit.