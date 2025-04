Kalifornie se vzbouřila. Trumpa žene k soudu

Trump podle Newsoma a Bonta nemá prezidentskou pravomoc jednostranně uvalit cla s využitím zákona o mimořádných hospodářských pravomocích. „Trump tvrdí, že tento zákon je důvodem, proč může tato cla zavést, a to se mýlí. Pravdou je, že zákon IEEPA se zde neuplatňuje. Trump se musel uchýlit k vytváření falešných mimořádných vnitrostátních situací, které odporují rozumu,“ varoval kalifornský generální prokurátor podle americké stanice NBC.

Žaloba nyní je u okresního soudu USA pro severní obvod Kalifornie. „Trump nemá jednostrannou pravomoc zavést jedno z největších zvýšení daní v dějinách USA. Dopady těchto cel jsou neúměrně pociťovány zde v Kalifornii, výrobním státě č. 1 v Americe, státě, který bude tímto jednostranným rozhodnutím prezidenta Spojených států významně ovlivněn,“ shrnul Newsom.

Ten navíc odsoudil republikány v Sněmovně reprezentantů a Senátu za to, že se prezidentovi nepostavili. „Kde je sakra Kongres? Kde je k čertu předseda (Mike) Johnson? Dělejte svou práci. Sedí tam a pasivně přihlížejí, jak tenhle chlap ničí ekonomiku Spojených států amerických, která dominovala světové ekonomice,“ zdůraznil guvernér.

Demokrat Newsom rovněž dodal, že chrání i Trumpovy voliče. „Jsem tady, protože jsou tím neúměrně poškozeni, tím chlapem, který je zradil. Donald Trump zrazuje lidi z Central Valley. Zrazuje lidi, kteří ho podporovali. Donald Trump se k nim, ke svým příznivcům, obrátil zády. My se k těm, kteří Donalda Trumpa podporovali, neotočíme zády. Budeme jim krýt záda,“ ubezpečil.

Bontův úřad na Trumpa za 14 dní podal už 14 žalob. „Prezident nemůže dělat nezákonné věci. Opravdu, je to tak jednoduché. A on si myslí, že stojí nad zákonem. Není. Myslí si, že může porušovat ústavu a zákony, a to nemůže. A tak je na nás, abychom ho přiměli k odpovědnosti za dodržování zákonů,“ uzavřel.