YLE: Dosud nezveřejněné děsivé záběry z atentátu na Roberta Fica

Děsivý atentát na slovenského premiéra z května 2024 znovu budí emoce. Finská veřejnoprávní televize YLE zveřejnila ve svém dokumentu o dění na Slovensku dosud neviděné záběry střelby v Handlové. Materiál nabízí nový pohled na útok, při kterém premiér utrpěl vážná zranění. Upozornil na to web Topky.sk.

Dokument YLE se věnuje širšímu politickému kontextu na Slovensku a připomíná i vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Klíčovou roli v nové rekonstrukci událostí sehrál tým regionální televize RTV Prievidza, jehož pracovníci byli na místě se zapnutou kamerou.

UPOZORNĚNÍ, video není vhodné pro osoby mladší 18 let a slabší povahy!

„Řekli jsme si, že odchod premiéra natočíme jako jakési zakončení jednání vlády o jeho odchodu,“ vysvětlila v dokumentu redaktorka Dana Reindlová z RTV. „Premiér šel, šel k lidem, potřásl si s nimi rukou. V tu chvíli střelec vystřelil z místa mezi těmi lidmi, premiér se chytil za břicho a spadl přes tu lavici,“ popsala okamžiky chaosu bezprostředně po výstřelu.

Následky byly podle ní okamžité. „Pak už se to stalo velmi rychle. Premiérovi bodyguardi ho naložili do auta a odvezli. Zpacifikovali útočníka a my jsme šli k naší televizi, která je hned vedle. Viděli jsme letět vrtulník, ale v tu chvíli jsme vůbec nevěděli, jestli je premiér naživu,“ dodala Reindlová.

Záběry zveřejněné finskou televizí zachycují premiéra přímo v momentu bolesti, jak reaguje na zranění způsobená několika výstřely. Dokument tak přináší syrové svědectví o útoku, který navždy změnil slovenskou politiku i veřejný prostor.