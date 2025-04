Zemřel Jaromír Štětina, bývalý europoslanec a zakladatel Člověka v tísni

Jaromír Štětina se narodil 6. dubna 1943 v Praze. Jeho profesní dráha byla rozkročena mezi žurnalistiku, literaturu a politiku. Výrazně se zapsal do povědomí české veřejnosti jako válečný reportér, který mapoval konflikty zejména v oblastech bývalého Sovětského svazu. Od 70. let podnikal výpravy na Sibiř a do Asie, přičemž jeho reportáže a knihy nabízely českým čtenářům ojedinělý vhled do málo známých končin.

Po roce 1989 se stal členem obnovené redakce Lidových novin a krátce působil také jako jejich šéfredaktor. Jako zpravodaj tohoto deníku byl vyslán do Moskvy, kde sledoval dění v postsovětském prostoru v období, které určovalo další vývoj východní Evropy i střední Asie.

Za svou novinářskou činnost obdržel významná ocenění, včetně Ceny Ferdinanda Peroutky a Ceny Františka Kriegla. Byl také známý svým civilním a přemýšlivým vystupováním, často kladl důraz na etiku novinářské práce a význam přímé zkušenosti s terénem. Jak sám řekl, „na facebooku mi vadí, že diskutujícím nevidím do očí“.

Před srpnem 1968 byl členem Komunistické strany Československa. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy ale stranu opustil a zapojil se do protikomunistického disentu. Politicky aktivní se stal znovu po roce 1989 – v roce 2004 kandidoval jako nestraník za Stranu zelených do Senátu, kde působil celkem deset let. V horní komoře Parlamentu České republiky se mimo jiné zasazoval o zákaz komunistické strany a aktivně vystupoval proti autoritářským režimům.

V roce 2014 byl zvolen europoslancem za TOP 09 a v Evropském parlamentu působil až do roku 2019. Jeho hlavními tématy byly obrana lidských práv, bezpečnostní otázky, postavení Ruska a obrana demokratických hodnot.

V posledních letech veřejně vystupoval jako lídr hnutí ESO – Evropa společně. Jeho politické i občanské postoje byly často nekompromisní, vycházející z hlubokého přesvědčení o morální odpovědnosti a nutnosti hájit svobodu a demokracii všude, kde jsou ohroženy.