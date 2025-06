Jenže samotné peníze nestačí. Modernizace armád v 21. století není jen otázkou financí, ale také technologické pružnosti a schopnosti spolupracovat s inovativními partnery, především se start-upy a menšími podniky, které často vyvíjejí nejpokročilejší řešení. Tyto spolupráce však narážejí na základní dilema obranného průmyslu – na potřebu přísného utajení.

Obranné firmy čelí „paradoxu otevřenosti“: aby mohly efektivně inovovat, musejí sdílet informace se svými partnery. Jenže každé sdílení zároveň přináší riziko – nejen ekonomické, ale především bezpečnostní. V sázce totiž není jen konkurenceschopnost, ale i státní zájmy a bezpečnost celých národů.

Výzkum, který realizoval server The Conversation, se zaměřil právě na to, jak lze v obranném průmyslu toto dilema řešit. V centru výzkumu stála přední evropská zbrojní firma, kterou jsme kvůli zachování anonymity přejmenovali na „Globaldef“. Během desítek hloubkových rozhovorů s vývojáři, manažery i podnikateli web zjistil, že firma si osvojila mimořádně propracovaný systém, jak balancovat mezi otevřeností a ochranou dat – a že tento systém může sloužit jako model pro celý evropský obranný průmysl.

Základní princip, který Globaldef uplatňuje, web nazval „flexibilní utajení“. Nejde o porušení pravidel či ignorování bezpečnostních zásad, ale o promyšlené, adaptivní řízení toho, kdy, co a komu sdělit. Firma v každé fázi projektu přizpůsobuje úroveň utajení i šíři spolupráce – v rané fázi, kdy hledá partnery a testuje jejich schopnosti, si klade přísné limity na to, jaké informace sdílí. Jakmile se partner osvědčí a získá důvěru, začne Globaldef sdílet i citlivější data – ovšem výměnou za přísnější kontrolu nad tím, kdo k nim má přístup.

Například u jednoho crowdsourcingového projektu firma nejprve oslovila širší komunitu s „překódovanou“ verzí problému. Skutečné zadání, včetně vojenského kontextu, odhalila až poté, co byl vybrán důvěryhodný partner a uzavřena důvěrnostní smlouva. V jiném případě testovala technologické schopnosti start-upu na „převlečeném“ úkolu – až po úspěšném prověření se přistoupilo k reálné spolupráci v utajovaném režimu.

Tyto praktiky ukazují, že utajení nemusí být neprostupnou hradbou bránící inovacím. Může být flexibilním nástrojem, který umožní spolupráci bez ohrožení bezpečnosti. Klíčem je strategické myšlení, nikoli rigidní přístup. Firmy jako Globaldef postupně přecházejí od právního výkladu utajení – kde se počítá s absolutní uzavřeností – k chápání utajení jako živého nástroje řízení vztahů a sdílení.

Tento přístup je dnes aktuálnější než kdy dřív. Evropa čelí nové geopolitické realitě, v níž se musí spolehnout sama na sebe. Aby přezbrojení nebylo jen účetní operací, ale skutečným technologickým skokem vpřed, musí se evropský obranný sektor naučit inovovat – a zároveň chránit to, co chránit musí. Flexibilní utajení není kompromis. Je to strategie přežití.