Auto na Nymbursku smetlo lidi stojící u odstaveného vozu, nejméně dva mrtví

Na Nymbursku zasahovali odpoledne záchranáři u mimořádně vážné dopravní nehody, při které vůz najel do skupiny lidí stojících poblíž odstaveného auta. „Na místě nehody bohužel zemřeli dva lidé. Jeden pacient utrpěl těžká zranění, byl uveden na umělou plicní ventilaci a letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Další osoba se zranila středně těžce a byla vrtulníkem přepravena do Prahy,“ uvedl pro Novinky mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

Záchranáři na místo vyslali i krizové interventy, kteří poskytují psychologickou pomoc pozůstalým nebo svědkům tragédie. Okolnosti nehody začala vyšetřovat policie, která zatím nezveřejnila podrobnosti o řidiči ani přesné příčině neštěstí.

Další tragická nehoda se odehrála v dopoledních hodinách na silnici mezi obcemi České Heřmanice a Borová na Orlickoústecku. Mladý řidič vozidla značky Škoda nezvládl řízení v táhlé levotočivé zatáčce, dostal smyk a následně narazil bokem vozu do stromu.

„Vůz po průjezdu zatáčky vyjel na nezpevněnou krajnici, kde se dostal do smyku a následně sjel mimo vozovku, kde narazil do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Iveta Kopecká. Ve vozidle cestoval také spolujezdec. Oba mladíci utrpěli zranění neslučitelná se životem a zemřeli ještě před příjezdem záchranářů.

Nařízena byla soudní pitva a kriminalisté se budou nadále zabývat okolnostmi celé tragédie. Zatím není zřejmé, zda roli sehrála nepřiměřená rychlost, technická závada nebo jiný faktor.

Včerejší den se zařadila mezi nejtragičtější dny letošního roku na českých silnicích. Policie informovala o sedmi obětech dopravních nehod během jediného dne. Podobně vysoký počet mrtvých zaznamenaly úřady naposledy loni 19. listopadu.

Nejtragičtější událost se stala na 13. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Dodávka se sedmi osobami zde narazila do stojícího kamionu v koloně. Tři lidé, včetně dítěte, střet nepřežili. Šlo o jednu z nejhorších nehod v letošním roce, jejíž následky otřásly celou republikou.

Další tragická nehoda se odehrála na dálnici D4 u Drhovle na Písecku, kde se střetl motorkář s nákladním vozidlem. Motorkář na místě podlehl svým zraněním.

K dalšímu úmrtí došlo v Karlových Varech, kde 28letý muž skočil dopoledne před projíždějící dodávku. Utrpěl vážná poranění a byl letecky transportován do nemocnice v Plzni, kde však později svým zraněním podlehl.

Nehodu s tragickým koncem hlásí také Vyškovsko. U Topolan zde havaroval 49letý řidič traktoru. Se svým strojem nejprve sjel z vozovky na jednu stranu, poté na druhou, až nakonec skončil v poli. Z traktoru pravděpodobně vypadl a utrpěl smrtelná poranění.

Šestou obětí středečního dne se stala chodkyně, která zahynula v Ostravě. Okolnosti nehody zatím nejsou zcela jasné, policie nadále případ vyšetřuje.

Od začátku roku si nehody na českých silnicích vyžádaly již zhruba stovku obětí. Jen za březen zemřelo 21 lidí, za celé první čtvrtletí podle oficiálních statistik zemřelo při dopravních nehodách 77 osob.