Buď my, nebo Čína. Trump chystá plán, jak odstřihnout Čínu ze světového trhu

Prezident Trump, podle vyjádření tiskové mluvčí Karoline Leavitt, zůstává „optimistický“, že se s Čínou nakonec podaří dosáhnout dohody. Nová strategie má ale čínské vedení přinutit k ústupkům, a to skrze mezinárodní tlak, nikoli jednostranným jednáním.

Zdroje obeznámené s jednáními uvádějí, že administrativa Spojených států požaduje po svých spojencích, aby bránili čínským lodím ve vstupu do jejich přístavů, zakázali čínským firmám podnikat na jejich území a omezili dovoz levného čínského průmyslového zboží. Tyto kroky mají vytvořit celosvětovou hráz proti čínskému ekonomickému vlivu a zároveň posílit vyjednávací pozici USA.

Hlavním architektem plánu je ministr financí Scott Bessent, který návrh předložil prezidentovi 6. dubna na jeho floridském sídle Mar-a-Lago. Bessent se od oznámení devadesátidenní pauzy v reciprokých clech ujal vedení mezinárodních obchodních jednání. Pauza se ovšem nevztahuje na Čínu, která čelí až 245% clům na své zboží vyvážené do USA.

Trump mezitím oznámil, že se osobně zúčastní jednání se zástupci Japonska, která mají řešit nejen otázky cel, ale také nákladů na obranu a obecně „spravedlivosti v obchodních vztazích“. Na své sociální síti Truth Social dodal, že doufá ve výsledek, který bude „dobrý (SKVĚLÝ!) pro Japonsko i USA“.

Tisková mluvčí Leavitt na úterním brífinku citovala prezidenta: „Míč je teď na čínské straně. Čína potřebuje dohodu s námi, ne my s nimi. Čína chce to, co chtějí všechny země – amerického spotřebitele. Nebo jinak řečeno: naše peníze.“

Bessent zároveň podle dostupných informací zvažuje i další kroky, včetně možnosti vyloučení čínských akcií z amerických burz. V rozhovoru pro Fox Business tuto variantu označil za „stále na stole“. Takový krok by výrazně zasáhl čínské firmy operující na globálních finančních trzích.

Na druhé straně Čína nespí. Prezident Si Ťin-pching podniká diplomatické cesty po jihovýchodní Asii a posiluje obchodní vztahy například s Vietnamem a Malajsií. Tímto způsobem se Peking snaží udržet svůj vliv v regionu, který se stává stále důležitějším bojištěm obchodních zájmů.

V rozhovoru pro španělskou verzi Fox News Trump znovu otevřel téma Panamského průplavu a vlivu Číny v regionu. Podle něj je nutné přehodnotit, jak se s touto strategicky důležitou oblastí naloží v budoucnu. „Nechali jsme to Panamě, ne Číně. Ale teď jednáme s Panamou o tom, co s tím uděláme,“ uvedl Trump.

Zatímco Bílý dům oficiálně nereagoval na dotazy ohledně tzv. „izolační strategie“, nová obchodní linie signalizuje, že Trumpova administrativa míří k vyhrocenější konfrontaci s Pekingem. Cílem není jen přenastavení obchodní rovnováhy, ale i přesměrování globálních ekonomických toků – pryč od Číny, blíže ke Spojeným státům.