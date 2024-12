Slib jsem splnil, zdražování skončilo a máme se lépe než loni, prohlásil Fiala v projevu

"To, že v České republice můžeme slavit Vánoce v klidu a v bezpečí, a že se v porovnání s většinou světa máme dobře, to nepřišlo samo od sebe. Je to výsledek usilovné práce generací lidí, kteří české země považovali za svůj domov a krok za krokem pracovali na tom, aby to byl domov klidný a bezpečný. Když se objeví problém, tak si s ním vždy umíme poradit. Občas třeba ne s úsměvem a sebejistotou, to vlastně není náš styl. Ale nakonec jsme vždy všechno zvládli," uvedl úvodem projevu.

Dodal, že poslední roky Česko opravdu nešetřily. "Potýkali jsme se s pandemií covidu. S rekordní inflací. S důsledky války na Ukrajině. Války, která mimo jiné vedla k obrovské energetické krizi v celé Evropě. V září se k nám navíc vrátily ničivé povodně. Vím, že nic z toho nebylo snadné. Všechno se nám to ale podařilo překonat. Naši občané navíc na každém kroku neváhali pomoct těm, kdo se ocitli ve složité situaci – ať už jim do života zasáhla stoletá voda, anebo dokonce absurdní brutalita války," řekl.

Podotkl, že kroky, které se vládě podařilo letos udělat, jdou správným směrem. "Přijali jsme potřebnou důchodovou reformu. Reformu, která i lidem mladším čtyřiceti let garantuje v budoucnu důstojnou penzi. Také jsme definitivně překonali obrovskou inflaci. Skončilo tedy kritické zdražování, ale bohužel to ne vždy znamená, že se ceny vrátí na předcovidovou úroveň. Proto je důležité, aby dále pokračovalo zvyšování reálných mezd," řekl.

"A ty letos vzrostly o 5 % a porostou dál, pokud Česká republika nepřestane odpovědně investovat do silnic a železnic, do rozvoje energetiky a také do chytré ekonomiky. V posledních letech se nám to daří. Jen v tomto roce jsme třeba dálnice prodloužili o 100 kilometrů. V energetice jsme udělali největší kroky za desítky let. A staráme se i o to, aby Česká republika ve světové ekonomice fungovala jako centrum vývoje špičkových jaderných a čipových technologií, a ne jako dodavatel jednoduchých součástek. Toto všechno jsou kroky k modernější ekonomice, k vyšším platům a celkově úspěšnější zemi," doplnil.

Fiala dále připomněl, že přesně před rokem slíbil, že rok 2024 bude rokem naděje a že se věci obrátí k lepšímu. A to se podle něj splnilo. "Samozřejmě nemáme hotovo. Musíme dál pracovat na tom, co nás trápí: Musíme výrazně zefektivnit fungování našeho zdravotnictví. Dokončit reformy školství. Nebo usnadnit stavbu bytů, aby si mladé rodiny mohly dovolit vlastní bydlení. Toto jsou ty nejdůležitější úkoly, na které se musíme zaměřit v následujících letech. A všechno to jsou věci, které se dají splnit během několika málo let," dodal.

"Jistě, každý den si v médiích či na sociálních sítích čtete, že toto není možné, že Česká republika není dobré místo k životu, a že se nemá smysl o nic snažit. Když si ale nebudeme věřit a budeme se hlavně soustředit na to, co zatím nefunguje na 100 %, nikdy se nezbavíme „blbé nálady“, která vždy byla naší největší překážkou, která nám bránila být ještě úspěšnější," řekl.

"Proto prosím nevěřme různým prodavačům strachu, kteří tuto náladu schválně šíří. Šíří ji, aby v lidech vzbudili závist, nenávist a pochyby. Jejich cílem je, aby lidé nevěřili sobě a nevěřili ani druhým. Pokud totiž dost lidí bude takto pochybovat, naši společnost to oslabí a bude snadno podléhat manipulacím. A možná se nakonec vydá na nebezpečnou cestu, kdy se lidé vzdají odpovědnosti za svůj život a předají ji nějakému vůdci. Tak, jak to dnes bohužel opět vidíme v některých evropských zemích," dodal.

Následně prohlásil, že tak jako byl končící rok rokem naděje, tak rok 2025 bude rokem rozhodnutí. "Rozhodnutí o tom, zda si budeme věřit, rozvíjet všechny příležitosti, které se před námi v této nelehké době objevují, pomáhat si a trpělivě pracovat na tom, aby se nám žilo rok od roku lépe, anebo zda se necháme znechutit a vydáme se na cestu k východnímu autoritářství, kam nás posílají prodavači strachu. Pro mě je taktové rozhodnutí snadné. Nikdy jsem ani na vteřinu nepochyboval o tom, že pro Českou republiku existuje jen jedna správná cesta. Je to cesta k ještě větší svobodě, prosperitě a osobní odpovědnosti. Cesta hrdé evropské země a aktivní občanské společnosti," řekl Fiala závěrem.