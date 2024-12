Sestřelení letu J2-8243 společnosti Azerbaijan Airlines: Co vše zatím víme?

Státní představitelé Ázerbájdžánu, Kazachstánu i Ruska nicméně vyzvali veřejnost k zdržení se spekulací, dokud nebudou dokončeny vyšetřování. V této fázi bylo oznámeno pouze to, že letoun směřoval z Baku, hlavního města Ázerbájdžánu, do Grozného v Čečensku, ale byl kvůli husté mlze odkloněn do Aktau v Kazachstánu.

Podle letového plánu měl Airbus Embraer 190 směřovat na západ, avšak trasa letu vedla přes Kaspické moře na východ do Aktau. Důvod této změny není jasný. Portál Flightradar24 na sociálních sítích uvedl, že letadlo bylo vystaveno "rušení GPS signálu" v okolí Grozného, což mohlo narušit jeho navigaci a bezpečnost.

Data a videozáznamy havárie také naznačují možné problémy s kontrolou letadla. Státní média Ruska původně uváděla, že příčinou bylo střetnutí letadla s hejnem ptáků. Tento výklad však zpochybnili odborníci na letectví, včetně analytika Justina Crumpa, který uvedl, že rozsah poškození letadla odpovídá výbuchu v jeho blízkosti, pravděpodobně způsobenému protivzdušnou raketou.

Z 67 osob na palubě přežilo 29 lidí, včetně dvou dětí. Mezi mrtvými byli oba piloti a jeden palubní průvodčí. Kazachstánský místopředseda vlády Kanat Bozumbajev potvrdil, že nikdo z přeživších nebyl kazašské národnosti. Většina pasažérů byli občané Ázerbájdžánu, následováni cestujícími z Ruska, Kazachstánu a Kyrgyzstánu.

Někteří zranění byli ve čtvrtek přepraveni zpět do Ázerbájdžánu, přičemž pět z nich bylo ve vážném, ale stabilním stavu. Ázerbájdžánská státní agentura AZERTAC uvedla, že pro jejich transport byla vypravena speciální letecká linka.

Fotografie a videa pořízená z místa nehody ukazují díry v trupu letadla, které by mohly být způsobeny šrapnely. Tento typ poškození zpochybňuje oficiální tvrzení o střetu s ptáky. Podle ukrajinského experta Andrije Kovalenka je pravděpodobné, že letadlo bylo sestřeleno ruským protivzdušným systémem. Incident se odehrál krátce poté, co ukrajinské drony zasáhly jižní Rusko, což vyvolalo zvýšenou aktivitu ruských protivzdušných sil v oblasti.

Crump k této teorii uvedl, že neexistují důkazy, které by naznačovaly záměrný útok. Podle něj je pravděpodobnější, že šlo o tragickou chybu v kontextu napětí v regionu a obav Ruska z ukrajinských dronů.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že je předčasné vyvozovat jakékoli závěry o příčinách havárie. Kazachstánský senátor Maulen Ašimbajev zdůraznil, že všechny možné verze budou důkladně prozkoumány v rámci mezinárodní vyšetřovací komise, která zahrnuje zástupce Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Ruska.

Prozatím zůstává příčina havárie nejasná, přičemž odborníci i veřejnost netrpělivě čekají na výsledky vyšetřování. Tato tragédie však již nyní vyvolává otázky ohledně bezpečnosti civilního letectví v konfliktních oblastech a potenciálních rizik spojených s narůstajícími vojenskými aktivitami v regionu.