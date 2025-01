Alijev: Rusko zasáhlo náš letoun. Teď prezentuje absurdní verze a tají pravdu

Podle CNN Alijev uvedl, že vzdušný prostor nad ruským městem Groznyj byl uzavřen až poté, co byl letoun zasažen. Tím obvinil ruské úřady z nedbalosti a nedostatečné koordinace mezi vojenskými a civilními složkami. Incident se stal 25. prosince 2024, kdy let J2-8243 z Baku do Grozného nouzově přistál v Kazachstánu, což vedlo k tragické ztrátě desítek životů.

Prezident Alijev se ostře vyjádřil proti postupu Ruska, které podle něj nevěnuje dostatečnou pozornost skutečným příčinám havárie. Poukázal na "absurdní verze" a označil je za pokusy zakrýt pravdu. Alijev také požaduje plnou transparentnost, spravedlnost a potrestání odpovědných osob.

Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil soustrast nad tragédií, ale odmítl převzít odpovědnost. Podle Kremlu byly ruské obranné systémy v provozu kvůli útokům ukrajinských dronů na oblast Grozného. Tato vysvětlení však Ázerbájdžán považuje za neuspokojivá.

Černé skříňky letadla byly odeslány k analýze do Brazílie, kde mezinárodní experti společně s ázerbájdžánskými zástupci provádějí jejich zkoumání. První výsledky analýzy mají být předány kazachstánským úřadům, které vedou vyšetřování ve spolupráci s Ázerbájdžánem. Zároveň ruský vyšetřovací výbor zahájil vlastní trestní řízení.

Po havárii byly na trupu letounu zaznamenány otvory, které by mohly odpovídat poškození šrapnelem nebo troskami. Přesná příčina těchto děr zatím nebyla potvrzena, což vyvolává další spekulace o zásahu ruskou protivzdušnou obranou.

Incident má nejen lidský rozměr, ale také politické a diplomatické důsledky. Zhoršující se vztahy mezi Moskvou a Baku přicházejí v době zvýšeného napětí v regionu. Alijevovo obvinění Ruska z krytí pravdy a jeho požadavky na spravedlnost mohou dále prohloubit propast mezi oběma státy.

Vyšetřování havárie nadále pokračuje a prvotní výsledky by měly být zveřejněny v nejbližší době. Ázerbájdžán trvá na plné transparentnosti a potrestání viníků, zatímco Rusko čelí tlaku na vysvětlení své role v této tragédii. Výsledky vyšetřování budou mít klíčový význam nejen pro pochopení okolností této katastrofy, ale i pro budoucí vztahy mezi oběma zeměmi.