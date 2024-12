PŮVODNÍ ZPRÁVA | Česko může fungovat bez ruské ropy, přesto ji dál nakupuje. MPO poukazuje na logistické překážky

Proti této situaci se staví například hnutí Nesehnutí, které aktivně bojuje proti dodávkám ruské ropy na český trh. Jeho člen René Andrejs exkluzivně pro EuroZprávy.cz uvedl, že Česká republika už není na dodávkách ruské ropy závislá a může je zcela ukončit.

To potvrzuje také zpráva Centra pro studium demokracie (CSD). „Česko může plně nahradit dodávky ruské ropy maximálním využitím ropovodu TAL, zvýšením dovozu ropných produktů z Německa a využitím rozsáhlých zásob ropy v zemi,“ píše CSD.

„Od začátku ruské invaze 24. února 2022 utratila Česká republika za ruskou ropu a plyn více než 7 miliard eur, což je více než pětinásobek 1,29 miliardy eur, které poskytla na pomoc Ukrajině. Dovoz ropy do Česka přinesl Kremlu od začátku invaze daňové příjmy ve výši více než 2,3 miliardy eur,“ doplnil CSD.

Orlen: Klíčový hráč na českém trhu s ropou

Ukončení dovozu ruské ropy podle Andrejse nebude mít žádné dramatické dopady na českou ekonomiku. „Společnost Orlen Unipetrol, která je jediným zpracovatelem ropy v Česku potvrdila, že v litvínovské rafinerii již úspěšně provedla testy na zpracování neruské ropy. Ve druhé rafinerii vlastněné touto společností v Kralupech se ruská ropa vůbec nepoužívá,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz.

Že je společnost Orlen Unipetrol jediným zpracovatelem ropy v Česku pro EuroZprávy.cz potvrdila Miluše Trefancová z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu. „Ropu pro potřeby tuzemského trhu nenakupuje stát, ale privátní vlastník a provozovatel rafinerií Orlen Unipetrol, respektive jeho polská matka PKN Orlen,“ vysvětlila.

„Do České republiky je ropa dovážena prostřednictvím ropovodu Družba (zásobování rafinerie Litvínov) a ropovodů TAL a IKL (zásobování rafinerie Kralupy nad Vltavou). Poměr dovozu mezi zmíněnými ropovody je v posledních letech vyrovnaný s mírnými výkyvy na jednu či druhou stranu,“ upřesnila Trefancová.

Jak upozornil Andrejs, Orlen v Polsku ukončil dovoz ruské ropy v lednu 2023. „Polská ekonomika nezaznamenala nijaké dramatické výkyvy. Nejdůležitějším dopadem je fakt, že Česko přestane za ruskou ropu posílat padesát milionů eur měsíčně a přestane tak financovat zločinný režim Ruska a především válku,“ zdůraznil.

Hnutí Nesehnutí ve zprávě zaslané serveru EuroZprávy.cz upřesnilo, že za ruská fosilní paliva zaplatilo Česko od začátku ruské invaze na Ukrajinu celkově sedm miliard eur. „Financuje tím nejen režim v Kremlu, který páchá zločiny v Ukrajině i jinde, ale ohrožuje i naši bezpečnost,“ uvedlo hnutí.

Váhavý postup české vlády

Hnutí Nesehnutí podle Andrejse považuje postup vlády za nedostatečně rozhodný. „Pokud můžeme dovoz ruské ropy ukončit již nyní, je potřeba to udělat bez dalších odkladů. O důvodech váhání se dá jen spekulovat, ale nelze vyloučit ani možnost, že současný stav je výhodný pro společnost Orlen, která má z ruské ropy díky vysokým maržím velké zisky,“ upozornil.

Podle Trefancové je cíl vlády jasný. „Co nejrychleji ukončit naši závislost na ruských fosilních palivech. Proto ve spolupráci se společností MERO realizujeme projekt TAL Plus. Jedná se strategický projekt evropského významu, který posílí naši energetickou bezpečnost,“ zdůraznila.

Resort průmyslu a obchodu ale aktuálně nevidí ukončení dovozu ruské ropy jako možnost. „Doposud nebylo a ani v současnosti není možné z logistických důvodů zajistit úplné zásobovaní tuzemských rafinerií pouze neruskou ropou, prostřednictvím ropovodu TAL, bez navýšení jeho kapacity,“ uvedla Trefancová.

Jsou kapacity TAL dostatečné?

Andrejs podotkl, že podle poslední studie Centra pro studium demokracie a Střediska pro výzkum energií a čistého vzduchu jsou již současné kapacity ropovodu IKL dostatečné k pokrytí domácí spotřeby.

„Navazující ropovod TAL má kapacitu čtyřicet tři milionů tun, ale podle státní společnosti MERO jsou pro Česko vyčleněny pouze čtyři miliony tun, což je v rozporu s podmínkami, za kterých MERO v roce 2012 získalo pětiprocentní podíl v ropovodu TAL,“ poznamenal Andrejs.

Orlen podle něj nemá důvod nadále dovážet ruskou ropu. „Po rozšíření kapacit ropovodu, které již proběhlo a navýšenou kapacitu by bylo možné využívat již nyní, je Česko zcela nezávislé na ruské ropě a není důvod, aby ji Orlen Unipetrol nadále dovážel,“ zdůraznil.

To ale MPO rozporuje. „V současné době probíhá v rámci projektu TAL Plus instalace nových čerpadel a motorů, čímž se postupně navyšuje přepravní kapacita ropovodu. Dokončení všech prací na projektu a provedení provozních testů by mělo probíhat během prvního pololetí roku 2025,“ informovala Trefancová.

„Od počátku července příštího roku má být vše připraveno k běžnému provozu tak, aby bylo možné zajistit úplné zásobování obou tuzemských rafinerií neruskou ropou prostřednictvím ropovodů TAL a IKL. Česká republika se tak stane nezávislá na importu ruské ropy,“ ubezpečila.

TAL má podle MPO daleko větší kapacitu. „Průměrný roční import ropy do České republiky za posledních 10 let o něco málo převyšuje hodnotu 7 milionů tun. Kapacita, která bude v ropovodu TAL po dokončení projektu TAL Plus k dispozici pro zásobování tuzemských rafinerií, tento průměrný roční dovoz nejen splňuje, ale ještě jej o významně převyšuje,“ bilancuje Trefancová.