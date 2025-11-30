Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku

Lucie Podzimková

30. listopadu 2025 9:21

Ukrajinské námořní drony v akci, ilustrační fotografie.
Ukrajinské námořní drony v akci, ilustrační fotografie. Foto: Telegram

Kyjev podnikl úspěšnou námořní operaci v Černém moři. Ukrajinské námořní drony zasáhly dva ropné tankery z ruské stínové flotily. Jde o nejnovější úspěch Ukrajinců v jejich snahách o omezení výdělků Moskvy z obchodu s ropou, který je zásadní pro financování probíhající války.

Záběry ověřené britskou stanicí BBC, která o úspěšné operaci informovala, ukazují námořní drony, jak se velkou rychlostí blíží k oběma lodím. Následuje výbuch, po kterém se z místa exploze vznáší černý kouř do vzduchu. 

K útoku došlo u pobřeží Turecka, jehož úřady vedly zasažené tankery pod jmény Kairos a Virat. Lodě se po mořích pohybovaly pod vlajkou africké Gambie. Podle BBC má jít o plavidla, která jsou součástí ruské stínové flotily, jejímž prostřednictvím Moskva obchází sankce uvalené po začátku války na Ukrajině. Flotilu tvoří převážně starší lodě s podivným vlastnictvím. 

Velké konsorcium pro přepravu ropy The Caspian Pipeline Consortium po události oznámilo, že pozastavuje nakládku ropy v ruském černomořském přístavu Novorossijsk. Podle společnosti, kterou spoluvlastní Rusko, Kazachstán a některé západní firmy, došlo ke značnému poškození kotviště. 

Kazašský ministr zahraničí Aibek Smadiyarov odsoudil útok, protože jeho země si zakládá na stabilních a nepřerušených dodávkách energií. Incident podle slov ministra poškodil vztahy s Ukrajinou. Smadiyarov vyzval Kyjev, aby přijal opatření a zabránil opakování podobných útoků.

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím víceméně neúspěšně. 

