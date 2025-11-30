Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku

Kyjev podnikl úspěšnou námořní operaci v Černém moři. Ukrajinské námořní drony zasáhly dva ropné tankery z ruské stínové flotily. Jde o nejnovější úspěch Ukrajinců v jejich snahách o omezení výdělků Moskvy z obchodu s ropou, který je zásadní pro financování probíhající války.
Záběry ověřené britskou stanicí BBC, která o úspěšné operaci informovala, ukazují námořní drony, jak se velkou rychlostí blíží k oběma lodím. Následuje výbuch, po kterém se z místa exploze vznáší černý kouř do vzduchu.
K útoku došlo u pobřeží Turecka, jehož úřady vedly zasažené tankery pod jmény Kairos a Virat. Lodě se po mořích pohybovaly pod vlajkou africké Gambie. Podle BBC má jít o plavidla, která jsou součástí ruské stínové flotily, jejímž prostřednictvím Moskva obchází sankce uvalené po začátku války na Ukrajině. Flotilu tvoří převážně starší lodě s podivným vlastnictvím.
Velké konsorcium pro přepravu ropy The Caspian Pipeline Consortium po události oznámilo, že pozastavuje nakládku ropy v ruském černomořském přístavu Novorossijsk. Podle společnosti, kterou spoluvlastní Rusko, Kazachstán a některé západní firmy, došlo ke značnému poškození kotviště.
Kazašský ministr zahraničí Aibek Smadiyarov odsoudil útok, protože jeho země si zakládá na stabilních a nepřerušených dodávkách energií. Incident podle slov ministra poškodil vztahy s Ukrajinou. Smadiyarov vyzval Kyjev, aby přijal opatření a zabránil opakování podobných útoků.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím víceméně neúspěšně.
Související
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
válka na Ukrajině , lodní doprava , Armáda Ukrajina , Rusko , ropa , kazachstán
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku
před 50 minutami
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
před 2 hodinami
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktualizováno před 7 hodinami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
včera
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
včera
Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem
včera
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
včera
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
včera
Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic
včera
Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou
včera
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
včera
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
včera
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
včera
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
včera
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
včera
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
včera
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
včera
Trump chce najednou zrušit většinu Bidenových rozhodnutí. Panují nejasnosti
včera
Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám
včera
Ledovka zasáhne Česko, varuje ČHMÚ. Meteorologové řekli, jaká je situace
Nebezpečné projevy zimního počasí pokračují i během posledního listopadového víkendu. Od pátečního večera platí výstraha před ledovkou, která se tvoří kvůli teplotám pod nulou a mrznoucímu dešti.
Zdroj: Jan Hrabě