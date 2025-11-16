Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?

Libor Novák

16. listopadu 2025 21:07

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je zásadní pro zvládnutí klimatické krize, avšak i pouhá diskuse o tomto tématu je vysoce kontroverzní. Fosiliií paliva jsou v centru klimatické krize, jelikož jejich spalováním vzniká oxid uhličitý, který ohřívá planetu. Dosud se teplota zvýšila o 1,5 °C nad předindustriální úroveň a v budoucnu by mohla přesáhnout 2,5 °C, což by vedlo k rozsáhlým a nezvratným škodám.

Pouze ukončením využívání fosilních paliv můžeme doufat v zastavení růstu teplot a obnovení obyvatelného klimatu. Moderní ekonomiky zbohatly na dvě stě let trvajícím využívání fosilních paliv a ještě nedávno neexistovala prakticky žádná alternativa. Během posledních dvacet let však pokroky ve větrné a solární energii a elektromobilech umožnily vznik společností založených na obnovitelných zdrojích.

Po více než třicet let, od zahájení konferencí smluvních stran (COP) podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu z roku 1992, byla fosilní paliva „slonem v místnosti“. Síla UNFCCC spočívá v tom, že zahrnuje téměř všechny země, ale to je zároveň i její slabost. Pro zajištění univerzálnosti dostaly petrostáty, jako jsou Saúdská Arábie, Katar a Rusko, rovnocenné postavení u jednacího stolu s ostatními národy. Toho využívaly k faktickému vetování jakékoli skutečné diskuse o fosilních palivech. Místo toho se pozornost zaměřovala na „emise skleníkových plynů“, které sice vznikají i odlesňováním, zemědělstvím a průmyslem, ale tvoří menší část celkových globálních emisí než fosilní paliva.

Na konferenci COP28, která se konala v Dubaji v roce 2023, se státy poprvé shodly na „přechodu od fosilních paliv“. Tento historický závazek byl ukryt v odstavci 28 „globálního hodnocení“, což je posouzení, nakolik se země odchýlily od plnění cíle Pařížské dohody, tedy omezení nárůstu teplot na 1,5 °C. To, že usnesení prošlo, bylo pro mnohé překvapením. Konference COP28 se totiž konala ve Spojených arabských emirátech, které jsou petrostátem, a předsedal jí Sultan Al Jaber, generální ředitel národní ropné společnosti SAE.

Navzdory tomuto usnesení se ukázalo, že jeho implementace není snadná. Téměř ihned po uzavření COP28 se některé země, zejména Saúdská Arábie, pokoušely dohodu zpochybnit. Saúdskoarabští představitelé tvrdili, že „přechod od fosilních paliv“ není skutečným závazkem, nýbrž jen jednou z mnoha možností. Když se jiné země pokusily na toto usnesení navázat následující rok na konferenci COP29 v Ázerbájdžánu, dalším státě závislém na exportu ropy a plynu, narazily na otevřený i skrytý odpor.

Země, které si přejí vidět „přechod od fosilních paliv“ – včetně Spojeného království, mnoha členských států EU a řady chudých a zranitelných rozvojových zemí – se nevzdaly. Argumentují, že předchozí rozhodnutí COP nelze vymazat a je třeba na nich stavět. Stanovení časového harmonogramu a plánu pro postupné ukončení využívání považují za nejlepší cestu ke splnění Pařížských cílů a odvrácení nejhorších dopadů klimatického kolapsu.

Přestože se přechod od fosilních paliv neobjeví ve formální agendě COP30, bude se o něm široce a hluboce diskutovat. Podle The Guardian existuje několik nápadů, jak pokročit: Kolumbie stojí v čele navrhované deklarace na podporu tohoto přechodu, zatímco více než deset zemí podepsalo „Smlouvu o nešíření fosilních paliv“. Některé další země a nevládní organizace se přiklánějí k vytvoření plánu a žádná z těchto iniciativ se navzájem nevylučuje.

Brazílie, hostitelská země COP30, tvrdí, že nemá skutečnou moc nad agendou a může se řídit pouze tím, co si přejí smluvní strany. Přestože to je do jisté míry pravda, pokud by předsednictví chtělo diskusi o přechodu prosadit, bylo by to možné. Brazílie se však domnívá, že pro zařazení tohoto bodu do agendy není dostatečná podpora. Pokusy o jeho formální rozhodnutí by mohly selhat, stejně jako se to stalo na COP29, kde byly příslušné diskuse de facto opuštěny.

Konference COP jsou rozsáhlá a komplexní místa, kde se schází téměř 200 zemí a desítky tisíc delegátů. Kromě formální agendy se 145 body pořádá Brazílie sérii paralelních diskusí nazvaných „Akční agenda“. Zde mohou země hovořit o svých úspěších v „implementaci“ svých klimatických závazků. Body ve formální agendě mohou být schváleny pouze konsensem, což je kluzký koncept, který nevyžaduje jednomyslnost, ale znamená, že nic bez téměř všeobecné podpory neprojde. Mimo formální agendu není takový požadavek nutný.

Konference COP30 pravděpodobně nevytvoří plán pro přechod od fosilních paliv. Na vypracování tak komplexního dokumentu během čtrnácti dnů jednání není dostatek času. Proponenti cestovní mapy doufají, že by tato konference mohla alespoň odsouhlasit zahájení procesu trvajícího několik let. Ten by zřídil fórum, kde by se producenti a spotřebitelé fosilních paliv mohli zapojit do otevřených, nezávazných a upřímných rozhovorů. Cílem je vytvořit „bezpečný prostor“, kde by mohly být vyslyšeny všechny strany.

Plán by nebyl závazný, minimálně v počátečních fázích, a možná ani nikdy. Původní závazek z odstavce 28 rozhodnutí COP28 zůstává platný a je závazný v rámci procesu UNFCCC. Většina zastánců však věří, že shromáždění „koalice ochotných“, kteří souhlasí se zahájením cesty k postupnému ukončení, je prozatím nejlepším krokem. Nechtějí usilovat o silnější závazek, který by mohl být snadno zamítnut. Přechod podporuje asi 60 zemí, včetně některých států EU, Spojeného království, Austrálie, mnoha malých ostrovních států, zranitelných zemí a rozvojových ekonomik, jako je Kolumbie, Chile a Keňa. Odhaduje se však, že nejméně 40 zemí je proti.

Pokud se dostatečný počet zemí přihlásí k podpoře plánu nebo podobnému formátu, mohlo by na této COP vzniknout fórum. To by vedlo k pokračujícím diskusím, jejichž výsledkem by mohl být konečný plán na COP31 nebo COP32. To by představovalo zásadní krok vpřed.

před 10 hodinami

Podporovala Trumpa, teď od něj čelí výhrůžkám. Napětí mezi členy MAGA v USA narůstá

Související

COP30

COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí

Mezinárodní skupina aktivistů shromážděná v Belému, dějišti klimatického summitu COP30, vydala naléhavou výzvu k uzavření Smlouvy o postupném vyřazení fosilních paliv. Aktivisté naléhají na brazilské předsednictví, aby podnítilo země k ukončení éry uhlí, ropy a plynu, která je hlavní příčinou klimatické krize.

Více souvisejících

Klimatické změny uhlí ropa

Aktuálně se děje

před 15 minutami

Ilustrační foto

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?

Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je zásadní pro zvládnutí klimatické krize, avšak i pouhá diskuse o tomto tématu je vysoce kontroverzní. Fosiliií paliva jsou v centru klimatické krize, jelikož jejich spalováním vzniká oxid uhličitý, který ohřívá planetu. Dosud se teplota zvýšila o 1,5 °C nad předindustriální úroveň a v budoucnu by mohla přesáhnout 2,5 °C, což by vedlo k rozsáhlým a nezvratným škodám.

před 53 minutami

Islámský stát (ISIS)

Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA

Syrský obrat k USA a snaha o mír s Izraelem mohou na první pohled působit jako začátek stabilizace po pádu Asadova režimu. Ve skutečnosti ale otevírají nové mocenské vakuum. Írán formálně ustupuje, jeho sítě v Sýrii však zcela nezmizely a mírová jednání probíhají z hluboce nerovné pozice. Do toho přetrvává hrozba Islámského státu, který z chaosu doslova žije. Bez důsledné kontroly táborů, repatriace zahraničních bojovníků a ochrany menšin hrozí, že koalice dosáhne jen dočasných vítězství a ISIS se vrátí silnější a méně předvídatelný.

před 1 hodinou

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš střet zájmů popírá. Vše vysvětlí v den, kdy se stane premiérem, Agrofert ale neprodá, tvrdí Schillerová

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popírá, že by chtěl řešit střet zájmů změnou zákona. Ve videu na sociálních sítích navíc uvedl, že žádný střet zájmů nemá. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová ale v neděli uvedla, že Babiš hodlá veřejně vysvětlit, jak hodlá vyřešit svůj potenciální střet zájmů buď v den, kdy bude jmenován předsedou vlády, nebo den předtím, v závislosti na dohodě s prezidentem Petrem Pavlem. Schillerová to uvedla v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

před 3 hodinami

Křídové protesty v Bratislavě před oslavami 17. listopadu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: "Zrádce, Fico do Ruska..." Křídové protesty zaplnily Bratislavu, premiér ruší mimořádný projev

Přestože Slovensko letos nedrží svátek 17. listopadu, probíhají v zemi okolo výročí „sametové revoluce“ intenzivní protesty. Kritici premiéra Roberta Fica vyjadřují svůj nesouhlas netradičním způsobem, křídou píší protivládní hesla na chodníky. Tyto „Křídové protesty“ odstartovaly události z minulého týdne v Popradu, které upozornily na napětí mezi mladou generací a současnou vládou.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj oznámil plán na vypořádání se s rozsáhlým korupčním skandálem

Volodymyr Zelenskyj oznámil plán na „očistu“ ukrajinského energetického sektoru. Tento krok přichází poté, co protikorupční vyšetřovatelé odhalili údajný systém úplatků v hodnotě 100 milionů dolarů, což je největší skandál za celou dobu jeho prezidentství. Ukrajinský prezident o víkendu vyhlásil kompletní přehodnocení klíčových státních energetických společností, včetně úplné výměny vedení státního provozovatele jaderných elektráren Energoatom, který je údajně centrem trestné činnosti.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Čínská armáda, ilustrační foto

Napětí v Asii stoupá. Japonsko hrozí vojenskou reakcí, Čína k ostrovům posílá jednotky

Čína vyslala pobřežní stráž k ostrovům Senkaku uprostřed sporu s Japonskem. Aktivita v oblasti ostrovů spravovaných Japonskem, které si nárokuje i Čína, přichází poté, co japonská premiérka Sanae Takaichiová prohlásila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat na invazi na Tchaj-wan. Peking zvyšuje napětí poté, co japonská premiérka pronesla poznámky k Tchaj-wanu, vysláním čínské pobřežní stráže do vod ostrovů Senkaku a vojenských dronů přes vzdálená japonská území.

před 8 hodinami

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Příměří na Ukrajině letos nehrozí. Nejdřív na jaře

Prezident Finska Alexander Stubb vyzval evropské spojence, aby navzdory korupčnímu skandálu, který zasáhl Kyjev, udrželi podporu pro Ukrajinu. Agentuře The AP sdělil, že příměří na Ukrajině je nepravděpodobné dříve než na jaře. Podle Stubba bude Evropa potřebovat „sisu“ – finské slovo pro vytrvalost, odolnost a kuráž – aby přečkala zimní měsíce, zatímco Rusko pokračuje v hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Teroristé Hamásu

Válka pro ně neskončila: Hluboko pod troskami Rafáhu číhají desítky bojovníků Hamásu

Hluboko pod troskami Rafáhu v jižní Gaze válka stále neskončila. Desítky bojovníků Hamásu, rozdělených do nezávislých buněk, zůstávají uvězněny v tunelech za izraelskými liniemi. Zprostředkovatelé v tuto chvíli horečně hledají řešení, které by nezpůsobilo kolaps měsíc starého příměří. Otázka, jak naložit se zhruba dvěma sty ozbrojenců Hamásu na Izraelem okupovaném území Gazy, není jen taktickým problémem pro izraelskou armádu. Jedná se o citlivou diplomatickou záležitost, pro kterou neexistuje jasné východisko. 

před 12 hodinami

Prezident Trump

Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura

Prezident USA Donald Trump naznačil, že už dospěl k rozhodnutí ohledně dalšího postupu ve Venezuele, a to po sérii brífinků na vysoké úrovni, které se konaly tento týden. Uvedl to v době, kdy Spojené státy nápadně demonstrují svou sílu v regionu.

před 14 hodinami

včera

Německo, ilustrační foto

Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie

Německá vláda se chystá získat rozšířené pravomoci, které jí umožní zakázat rizikové čínské technologické dodavatele z působení v kritické infrastruktuře země. Poslanci spolkového Bundestagu ve čtvrtek schválili legislativu, jež poskytne Ministerstvu vnitra nové nástroje k zákazu používání komponentů od konkrétních výrobců v kritických sektorech, a to z důvodu kybernetických bezpečnostních rizik.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla

Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které osvobozuje řadu potravinářských výrobků, včetně kávy, banánů a hovězího masa, od jeho plošných dovozních cel. K tomuto kroku došlo v době, kdy jeho administrativa čelí stále většímu tlaku kvůli rostoucím cenám. Ačkoli prezident dříve obavy z vysokých životních nákladů zlehčoval, zaměřil se na tuto problematiku po neuspokojivém výsledku Republikánské strany v nedávných volbách.

včera

Saúdská Arábie

170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?

Saúdská Arábie, pouštní království závislé na ropných příjmech, je dlouhodobě největší překážkou v mezinárodním úsilí o zrychlení klimatické akce. Tento autoritářský stát, jehož ekonomika a vládnoucí rodina závisí na fosilních palivech, vnímá přechod světa na zelenou energii jako existenciální hrozbu. Paradoxně se jeho populace 36 milionů lidí již nyní potýká s podmínkami na „hranici obyvatelnosti“ kvůli zhoršující se klimatické krizi.

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie

USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu

Spojené státy se podle dostupných informací připravují na vojenskou akci proti Venezuele, stupňují agresivní rétoriku a zdá se, že už není cesty zpět. Venezuelská armáda proti té americké nebude mít žádnou šanci, pořád ale existuje možnost, že v případě vleklejšího konfliktu na Američany čeká scénář guerillového boje, stejně jako v Iráku nebo Afghánistánu. A zde už jsou šance daleko vyrovnanější.

včera

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory

Izrael i nadále porušuje mezinárodní právo tím, že udržuje přísná omezení na dodávky humanitární pomoci do Gazy, kde populace kriticky postrádá jídlo a životně důležité zboží, a to s blížící se zimou. Uvedla to Natalie Boucly, zástupkyně generálního komisaře Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), během nedávné návštěvy Bruselu. Podle ní je nezbytné, aby celý svět, včetně USA a Evropské unie, zvýšil tlak na izraelskou vládu.

včera

Jaroslav Tvrdí

Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil

Posledním zápasem 15. kola fotbalové Chance ligy, kterým se tak uzavřela první polovina základní části tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, jenž byl zároveň tím posledním před listopadovou reprezentační přestávkou, mezi Plzní a Slavií slibovalo mnohé a mnohého se skutečně fotbalovým fanouškům dostalo. Konečný výsledek 5:3 pro hostující Pražany sám o sobě vypovídá o tom, že se fanoušci opravdu nenudili, nicméně jak to někdy v bojích mezi velkými kluby u nás bývá, nebylo zde nouze o emoce. Kvůli slávistickým dýmovnicím byl krátce po zahájení zápasu duel přerušen a hráči museli na deset minut do kabin, na hrací ploše byl pak k vidění nejen tvrdý souboj a nejedna strkanice, v hledišti došlo ke zranění dvou osob a především ve slávistickém sektoru to pak po zápase vypadalo jako po bitvě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už se tak nechal slyšet, že veškeré škody klub uhradí.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem

Jakoby toho česká fotbalová reprezentace neměla už tak k řešení málo. Jak známo, k ideálnímu rozpoložení má v současnosti hodně daleko. Před měsícem skončil kouč Ivan Hašek a plnohodnotná náhrada za něj je zatím v nedohlednu, výkonnostně na tom Češi nejsou kdovíjak a ani po jeho odvolání a nástupu dočasného stratéga Jaroslava Köstla se na tom nic nezměnilo, což ukázal čtvrteční přípravný zápas s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina. Právě během tohoto utkání se navíc zranil záložník Lukáš Provod a nebude tak proto k dispozici do pondělního kvalifikačního duelu s Gibraltarem.

včera

Česká fotbalová reprezentace v těžké depresi. San Marinu byla schopná dát jen jeden gól

Pokud měli čeští fotbaloví fanoušci pocit, že zvláště po nedávných trápeních se Saúdskou Arábií nebo s Faerskými ostrovy už být hůř nemůže, po čtvrtečním přátelském utkání se San Marinem – posledním týmem v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA – poznali, že dno může být ještě hlouběji. Češi se totiž trápí dál i pod dočasným koučem Jaroslavem Köstlem, který národní tým převzal po nedávném vyhazovu Ivana Haška a trápí se takovým způsobem, že právě San Marinu byla schopna vstřelit jen jeden gól a mohla být ráda, že s tímto fotbalovým trpaslíkem neremizovala.

Zdroj: David Holub

Další zprávy