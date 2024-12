V pražské zoo zemřel velemlok čínský Karlo, zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů

Karlo, který se dožil úctyhodných 47 let, se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky své délce 1,58 metru. Na sklonku života se jeho rozměry ještě zvětšily, dosahoval délky 1,61 metru. Přestože velemlok prospíval ve speciálně upravených podmínkách Velemlokária, dlouhodobě ho trápily opakované problémy s imunitním systémem.

Podle kurátora Petra Velenského byl Karlo mimořádně citlivý na jakékoliv odchylky od dokonalých podmínek, což ho odlišovalo od ostatních velemloků. Právě kvůli jeho citlivosti platil v pavilonu zákaz fotografování, a to i s vypnutým bleskem.

„Chodil jsem se na něj podívat i dvakrát, třikrát denně a znovu a znovu ve mně probouzel úžas. Jako by přišel z jiného času a z jiného světa, bez hnutí spočíval na dně nádrže a drobnými očky bez víček hleděl do neznáma,” napsal před deseti lety ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

„Nikdy jsem žádné podobné zvíře neviděl. Půldruhametrový tvor s mohutným ocasem a se zploštělým tělem lemovaným kožními záhyby, které mu umožňují vstřebávat z vody více kyslíku, s drobnými končetinami, připomínajícími drobné dětské ručky, a se širokánskou, jakoby sumčí tlamou. Trvalo několik dnů, než jsem Karla konečně přistihl v pohybu. Po více než dvou hodinách, které strávil u dna, se pomalu sunul k hladině, aby se nadechl. Splýval s okolím a současně působil neuvěřitelně bizarně… Byl to zvláštní okamžik, ve kterém jako by se mi před očima otevírala minulost vzdálená dvacet milionů let, kdy stejní velemloci žili i na našem území,” dodal.

Poslední půlrok jeho života byl poznamenán zdravotními komplikacemi, které pracovníci zahrady intenzivně řešili optimalizací prostředí. Navzdory jejich úsilí a konzultacím s ostatními zoologickými zahradami, kde podobné případy vždy skončily úhynem, se Karla nepodařilo zachránit.

Velemlok čínský je ohroženým druhem, který čelí v přírodě mnoha nástrahám, jako je ničení přirozeného prostředí nebo nelegální lov. Karlův život a jeho úspěchy, jako zápis do Guinnessovy knihy rekordů, pomohly zvýšit povědomí o tomto fascinujícím druhu. Jeho odchod je pro pražskou zoo velkou ztrátou, ale zároveň připomínkou důležitosti ochrany ohrožených zvířat a zachování jejich přirozeného prostředí.