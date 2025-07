Starmer a Macron vyzvali k tvrdším sankcím na Rusko, Rubio jednal s Lavrovem

„Musíme posílit přípravy na mír a přimět Putina usednout k jednacímu stolu. Koordinovaný tlak může situaci skutečně změnit,“ prohlásil Starmer během společné návštěvy velení Spojených námořních sil NATO (MARCOM) v Northwoodu u Londýna.

Macron nezávisle na tom znovu zopakoval potřebu vyvíjet silnější tlak na Rusko ze strany mezinárodního společenství.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes jednal s ruským ministrem Sergejem Lavrovem na okraji summitu ASEAN v Malajsii. Po schůzce uvedl, že sdělil svému protějšku „zklamání a frustraci“ z dosavadního vývoje války na Ukrajině. Podle Rubia šlo o „otevřený a důležitý rozhovor“.

Rubio dále řekl, že Lavrov při setkání předložil „nový návrh“ týkající se Ukrajiny. Detaily tohoto konceptu ale nezveřejnil a varoval, že nejde o žádnou zázračnou cestu k míru. „Není to automatická cesta k řešení, ale možná by to mohlo otevřít nové dveře,“ dodal.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo jednání za „věcnou a upřímnou výměnu názorů“.

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že diskutoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o možnosti dodatečných dodávek protiraketových systémů Patriot pro Ukrajinu. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo.

„Jsme v těsném kontaktu s americkou vládou, včetně prezidenta Trumpa. USA tyto systémy samy potřebují, ale mají jich dost. Zatím ale není jasné, zda k dodávce skutečně dojde,“ uvedl Merz na tiskové konferenci v rámci Ukrajinské konference o obnově v Římě.

Zdůraznil přitom, že posílení ukrajinské protivzdušné obrany je nezbytné „vzhledem k pokračujícím ruským útokům“. Opět také zopakoval, že podpora Ukrajiny je pro Německo a Evropu klíčová z hlediska bezpečnosti, energetiky i hospodářského růstu.