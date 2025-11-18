Šéf Google varuje: Kdo chce uspět, musí umět pracovat s AI. Nároky budou ohromné

Libor Novák

18. listopadu 2025 9:19

Google, ilustrační fotografie
Google, ilustrační fotografie Foto: unsplash.com

Šéf společnosti Alphabet, mateřské firmy Google, Sundar Pichai varoval, že by se pád takzvané bubliny v oblasti umělé inteligence (AI) dotkl každé společnosti. V rozhovoru pro BBC News Pichai sice označil růst investic do AI za „mimořádný moment“, ale zároveň poukázal na jistou „iracionalitu“ v současném boomu umělé inteligence.

Obavy z bubliny se šíří Silicon Valley i za jeho hranice, jelikož hodnota technologických společností zaměřených na AI v posledních měsících prudce vzrostla a firmy mohutně investují do tohoto rychle se rozvíjejícího odvětví. Když byl Pichai dotázán, zda by Google byl vůči prasknutí bubliny AI imunní, uvedl, že ačkoli by technologický gigant potenciální bouři zvládl, žádná společnost by nebyla zcela uchráněna.

Pichai řekl, že „žádná společnost nebude imunní, včetně nás“. V obsáhlém rozhovoru, který se konal v kalifornském sídle Google, se dotkl také energetických potřeb, zpomalení klimatických cílů, investic ve Spojeném království, přesnosti modelů AI a vlivu revoluce AI na pracovní místa.

Zájem o stav trhu s umělou inteligencí je v současné době mimořádně intenzivní. Akcie společnosti Alphabet se za sedm měsíců zdvojnásobily a dosáhly hodnoty 3,5 bilionu dolarů (2,7 bilionu liber), protože trhy získaly větší důvěru ve schopnost Google odrazit hrozbu ze strany OpenAI, která vlastní ChatGPT. Zvláštní pozornost se soustředí na vývoj specializovaných superčipů pro AI ze strany Alphabet, které konkurují čipům společnosti Nvidia. Tu vede Jensen Huang a nedávno dosáhla světově unikátní tržní hodnoty 5 bilionů dolarů.

S rostoucími oceněními někteří analytici vyjádřili skepsi ohledně složité sítě obchodů v hodnotě 1,4 bilionu dolarů uzavíraných kolem OpenAI. Očekává se přitom, že příjmy této společnosti budou letos činit méně než tisícinu plánovaných investic. Pichaiovy komentáře připomínají varování Alana Greenspana, předsedy amerického Federálního rezervního systému, který v roce 1996 mluvil o „iracionální euforii“ na trhu během dotcom boomu, dlouho předtím, než se tento trh v roce 2000 zhroutil.

Pichai v rozhovoru uvedl, že průmysl má v takových investičních cyklech tendenci k „přestřelení“. Doplnil, že se můžeme ohlédnout na internet – ačkoli v něm bylo nepochybně mnoho přebytečných investic, nikdo by nezpochybnil jeho zásadní význam. Očekává, že to samé platí pro AI, takže podle něj je tento moment zčásti racionální a zčásti obsahuje prvky iracionality.

Jeho komentáře navazují na varování Jamieho Dimona, šéfa americké banky JP Morgan, který minulý měsíc pro BBC řekl, že investice do AI se sice vyplatí, ale část peněz nalitých do odvětví se „pravděpodobně ztratí“. Pichai nicméně zdůraznil, že unikátní model Google, který spočívá ve vlastnictví celého „plného zásobníku“ technologií, od čipů po data z YouTube, modely a špičkovou vědu, staví společnost do lepší pozice pro překonání turbulence na trhu s AI.

Technologický gigant také rozšiřuje své působení ve Spojeném království. V září Alphabet oznámil, že v následujících dvou letech investuje 5 miliard liber do infrastruktury a výzkumu umělé inteligence ve Spojeném království. Pichai uvedl, že Alphabet bude ve Spojeném království rozvíjet „nejmodernější“ výzkumné práce, a to i ve své klíčové AI jednotce DeepMind se sídlem v Londýně.

Poprvé uvedl, že Google „časem“ podnikne krok, o který usiluje vláda, a to „trénovat modely“ ve Spojeném království. Vláda se domnívá, že tento krok by upevnil pozici Spojeného království jako třetí „supervelmoci“ v oblasti AI, hned po USA a Číně. Pichai prohlásil, že se zavazují k významným investicím ve Spojeném království.

Zároveň však varoval před „ohromnými“ energetickými nároky umělé inteligence, které podle Mezinárodní energetické agentury představovaly v loňském roce 1,5 procenta celosvětové spotřeby elektřiny. Pichai uvedl, že je nutné jednat, a to i ve Spojeném království, na vývoji nových zdrojů energie a rozšíření energetické infrastruktury. Dodal, že není žádoucí omezovat ekonomiku na základě energie, jelikož by to mělo negativní důsledky.

Pichai také přiznal, že intenzivní energetické potřeby rostoucího podniku AI znamenají skluz v plnění klimatických cílů společnosti. Trval však na tom, že Alphabet stále usiluje o dosažení čisté nuly do roku 2030 prostřednictvím investic do nových energetických technologií. Uvedl, že rychlost, s jakou doufali, že budou postupovat, bude ovlivněna.

Umělá inteligence ovlivní i práci, jak ji známe, řekl Pichai a označil ji za „nejzásadnější technologii“, na které lidstvo pracovalo. Bude nutné překonat společenské otřesy, dodal s tím, že AI také vytvoří nové příležitosti. Dále uvedl, že evoluce a transformace se dotkne některých pracovních míst a lidé se budou muset přizpůsobit. Ti, kteří se AI přizpůsobí, si povedou lépe. Pichai zdůraznil, že nezáleží na tom, zda chce být člověk učitelem, nebo lékařem, jelikož všechna tato povolání zůstanou, ale ti, kteří v nich uspějí, budou ti, kteří se naučí používat tyto nástroje.

