Dostat se do EU vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Nový hraniční systém je problémový, rozbila jej dvojčata

Nový digitální hraniční systém Evropské unie, známý jako Entry-Exit System, se potýká s dalšími komplikacemi. Poté, co byl po čtyřech letech odkladů spuštěn 10. dubna, čelí cestující na hranicích dlouhým frontám kvůli snímání obličejů a braní otisků prstů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navíc přiznala, že systém má stále nevyřešené technické problémy a vyžaduje ještě mnoho práce.
Ukázalo se také, že systém nedokáže správně rozlišit jednovaječná dvojčata. Na tento problém narazila britská zaměstnankyně serveru Politico při svém květnovém odletu z rumunské Kluže. Rumunské úřady ji obvinily, že v schengenském prostoru pobývá nelegálně, protože systém nezaznamenal její odjezd po předchozí dubnové návštěvě Amsterdamu. Žena přitom v té době v Amsterdamu vůbec nebyla, na rozdíl od svého jednovaječného dvojčete.
Při patnáctiminutovém výslechu pohraničníci ženu nejprve podezřívali, že své sestře půjčila cestovní pas. Obě sestry mají sice stejné příjmení, datum narození i národnost, disponují však odlišnými křestními jmény, otisky prstů i vlastními pasy. Systém je přesto vyhodnotil jako stejnou osobu pravděpodobně na základě identických snímků obličeje. Cestující byla nakonec k letu připuštěna, incident však vyvolal obavy z budoucích komplikací při cestování.
Odbornice na kybernetickou politiku Niovi Vavoula z Lucemburské univerzity se domnívá, že situace nastala kvůli chybám úřadů ve dvou různých zemích. První pochybení zřejmě nastalo při odjezdu sestry z Amsterdamu krátce po spuštění systému, kdy mohl v důsledku technických potíží selhat správný zápis do databáze.
Druhé pochybení podle ní padá na vrub rumunských úřadů v Kluži. Ty by totiž neměly cestující identifikovat pouze na základě podoby obličeje, ale měly by provést ověření pomocí otisků prstů či údajů z pasu. Podle Vavouly se ukázalo, že tamní personál není dostatečně proškolen a podlehl kognitivnímu zkreslení, kdy se spolehl na první indicii ze systému a ignoroval ostatní fakta.
Evropská komise se k tomuto konkrétnímu případu odmítla vyjádřit s tím, že za správnost zapsaných údajů odpovídají jednotlivé členské státy. Mluvčí komise dodal, že cestující mají při pochybnostech právo požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů u příslušných úřadů.
Systém má výrazný dopad na občany Velké Británie, která po brexitu nespadá do Evropské unie ani schengenského prostoru, takže se na její obyvatele registrace do systému vztahuje. Situaci v Británii komplikuje i existence společných hraničních kontrol na nádraží St Pancras v Londýně nebo u Eurotunelu, kde cestující procházejí unijní kontrolou ještě na britské půdě.
Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová se kvůli obavám z možných letních průtahů sešla s evropským komisařem pro dopravu Apostolosem Tzitzikostasem a britská vláda vyčlenila 30,5 milionu liber na posílení kapacity dotčených nádraží a přístavů.
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Zdroj: Jan Hrabě