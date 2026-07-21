Odbory na Letišti Václava Havla vyhlásily stávkovou pohotovost

Pět odborových organizací působících na pražském letišti vyhlásilo stávkovou pohotovost z důvodu nesouhlasu s výběrem Radomíra Lašáka na post předsedy představenstva společnosti Letiště Praha.
Zástupci odborů Letiště Praha a ČSA Handling již v předchozích dnech přímo apelovali na premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby jmenování Lašáka do vedení podniku ještě přehodnotili.
Důvodem této výzvy je především dřívější působení Radomíra Lašáka ve vedení Českých aerolinií v období jejich úpadku a také podle odborářů nestandardní průběh samotného výběrového řízení.
Ministerstvo financí v reakci na výhrady odborářů uvedlo, že jeho hlavním cílem je Letiště Praha dále rozvíjet a v žádném případě jej nehodlá oslabovat.
Odborové organizace ve společném prohlášení vyjádřily hluboké obavy o budoucí směřování letiště, stabilitu pracovních míst i zajištění zájmů zaměstnanců z důvodu nedostatku informací o chystaných změnách v řízení a financování.
K vyhlášení stávkové pohotovosti přispěl i výrok premiéra Babiše o možném vstupu části akcií letiště na burzu, vedení letiště však ujišťuje, že provoz i odbavování cestujících zůstávají bez omezení.
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