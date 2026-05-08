Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.
Policisté v souvislosti s incidentem zadrželi muže narozeného v roce 1988 a jeho dron zajistili. Vyšetřovatelé nyní případ řeší jako podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. K události došlo v bezletové zóně, kde je jakýkoliv pohyb podobných zařízení z bezpečnostních důvodů přísně zakázán.
Zástupci policie na síti X připomněli, že používání dronů podléhá jasným pravidlům. Existují lokality, které jsou pro tyto aktivity zcela uzavřeny, a jejich porušení může mít vážné následky pro bezpečnost stovek cestujících v letecké dopravě. Další podrobnosti k případu zatím policie s ohledem na probíhající vyšetřování nesdělila.
Zdroj: Jan Hrabě