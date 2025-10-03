Poplach na pražském letišti. Anonym tvrdí, že se do prostoru blíží drony

Incidenty s drony u evropských letišť se během volebního pátku rozšířily i do Česka. Policie vpodvečer informovala o rozsáhlém bezpečnostním opatření na Letišti Václava Havla v Praze. Anonym měl varovat, že se do oblasti blíží bezpilotní stroje.
"Na Letišti Václava Havla máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů," uvedla policie na sociální síti X. Důvodem je anonymní a neověřená výhružka o blížících se dronech. Policisté spolupracují s armádou.
"Relevanci informací a veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme," dodala policie s tím, že opatření má pro tuto chvíli preventivní charakter.
Evropské země v posledních dnech a týdnech zaznamenaly několik incidentů s neidentifikovanými drony v prostoru mezinárodních letišť. Česku se zatím vyhýbaly. Výhružka přišla v den, kdy v zemi probíhají volby do Poslanecké sněmovny.
Letiště Václava Havla Praha , Policie ČR , Armáda České Republiky , Drony , Praha
Zdroj: Libor Novák