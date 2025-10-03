Poplach na pražském letišti. Anonym tvrdí, že se do prostoru blíží drony

3. října 2025 18:51

Letiště Václava Havla Praha
Letiště Václava Havla Praha Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Incidenty s drony u evropských letišť se během volebního pátku rozšířily i do Česka. Policie vpodvečer informovala o rozsáhlém bezpečnostním opatření na Letišti Václava Havla v Praze. Anonym měl varovat, že se do oblasti blíží bezpilotní stroje. 

"Na Letišti Václava Havla máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké počty policistů z různých útvarů," uvedla policie na sociální síti X. Důvodem je anonymní a neověřená výhružka o blížících se dronech. Policisté spolupracují s armádou. 

"Relevanci informací a veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme," dodala policie s tím, že opatření má pro tuto chvíli preventivní charakter.  

Evropské země v posledních dnech a týdnech zaznamenaly několik incidentů s neidentifikovanými drony v prostoru mezinárodních letišť. Česku se zatím vyhýbaly. Výhružka přišla v den, kdy v zemi probíhají volby do Poslanecké sněmovny. 

Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce

Letiště Václava Havla Praha

Doporučení zní jasně. Co mají dělat lidé v případě mimořádné situace na letišti?

Podezřelé zavazadlo způsobilo minulý čtvrtek uzavření bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 pražského letiště. Zasahovala policie i pyrotechnik, provoz byl dočasně přerušen. Cestující, kteří kvůli podobným mimořádným situacím nestihnou let, se musí obracet na své aerolinky. Letiště podle mluvčího Jiřího Hannicha do těchto procesů nemůže vstupovat, jak informoval pro EuroZprávy.cz. 

