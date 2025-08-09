Pokud se dnes večer nebo zítra ráno chystáte z Prahy letecky na dovolenou, měli byste něco vědět. Při cestě autem na ruzyňské letiště můžete narazit na komplikace. Chystá se totiž demolice staré lávky.
Letiště na to upozornilo cestující na sociálních sítích. "Dnes 9. srpna (20:00) do zítra 10. srpna (10:00) bude zcela uzavřena dálnice D7 na 1. km kvůli demolici staré letištní lávky," informovalo na síti X.
Doporučení pro lidi, kteří se v sobotu večer či v neděli ráno a dopoledne chystají letecky do zahraničí, zní jasně. "Cestujete na letiště? Vyjeďte s předstihem a sledujte objízdné trasy," sdělili zástupci letiště.
Prázdninová sezóna je momentálně v plném proudu, což se projevuje na frekventovanosti Letiště Václava Havla. To se ve čtvrtek pochlubilo, že překročilo hranici 10 milionů odbavených cestujících v letošním roce.
Související
Doporučení zní jasně. Co mají dělat lidé v případě mimořádné situace na letišti?
Další incident na pražském letišti: Policie pronásledovala motorkáře, který vjel na ranvej
Letiště Václava Havla Praha , Dálnice D7
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
před 40 minutami
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
před 1 hodinou
Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc
před 2 hodinami
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
před 2 hodinami
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
před 3 hodinami
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
před 4 hodinami
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
před 4 hodinami
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 5 hodinami
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 6 hodinami
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 7 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 8 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
včera
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
včera
Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří
Rostoucí znepokojení v Číně vyvolávají oficiální snahy o kontrolu šíření viru chikungunya, který se přenáší komáry a šíří se na jihu země. Občané se obávají, že tato opatření začínají zasahovat do jejich osobních práv, a mnohým připomínají éru tzv. „nulového covidu“, kdy byl každodenní život přísně monitorován a kontrolován.
Zdroj: Libor Novák