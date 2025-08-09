Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice

9. srpna 2025 15:29

Letiště Václava Havla Praha
Letiště Václava Havla Praha

Pokud se dnes večer nebo zítra ráno chystáte z Prahy letecky na dovolenou, měli byste něco vědět. Při cestě autem na ruzyňské letiště můžete narazit na komplikace. Chystá se totiž demolice staré lávky. 

Letiště na to upozornilo cestující na sociálních sítích. "Dnes 9. srpna (20:00) do zítra 10. srpna (10:00) bude zcela uzavřena dálnice D7 na 1. km kvůli demolici staré letištní lávky," informovalo na síti X. 

Doporučení pro lidi, kteří se v sobotu večer či v neděli ráno a dopoledne chystají letecky do zahraničí, zní jasně. "Cestujete na letiště? Vyjeďte s předstihem a sledujte objízdné trasy," sdělili zástupci letiště.

Prázdninová sezóna je momentálně v plném proudu, což se projevuje na frekventovanosti Letiště Václava Havla. To se ve čtvrtek pochlubilo, že překročilo hranici 10 milionů odbavených cestujících v letošním roce. 

před 5 hodinami

Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic

Letiště Václava Havla Praha

Doporučení zní jasně. Co mají dělat lidé v případě mimořádné situace na letišti?

Podezřelé zavazadlo způsobilo minulý čtvrtek uzavření bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 pražského letiště. Zasahovala policie i pyrotechnik, provoz byl dočasně přerušen. Cestující, kteří kvůli podobným mimořádným situacím nestihnou let, se musí obracet na své aerolinky. Letiště podle mluvčího Jiřího Hannicha do těchto procesů nemůže vstupovat, jak informoval pro EuroZprávy.cz. 

Letiště Václava Havla Praha Dálnice D7

Zdroj: Libor Novák

