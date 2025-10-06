Provoz pražského letiště v uplynulém týdnu ovlivnily hned dva nepříjemné incidenty. V pátek tam zasahovala policie kvůli anonymní hrozbě drony. Více ale provoz letiště ovlivnila nedělní událost, kdy došlo k evakuaci jednoho z terminálů. Mohlo za to nedopatření ze strany cestujícího.
"Nedopatřením ze strany cestujícího došlo dnes dopoledne ke spuštění evakuace Terminálu 2. Jednalo se o planý poplach," uvedlo letiště v neděli na sociální síti X a omluvilo se lidem za zdržení. Situace způsobila zpoždění více než dvaceti odletů.
"Ihned jsme přijali opatření jako posílení personálních kapacit na bezpečnostní kontrole, abychom zvládli odbavit všechny cestující, kteří se museli vlivem spuštění alarmu evakuovat," dodalo letiště.
V pátek na letišti zasahovala policie, která prováděla rozsáhlé bezpečnostní opatření za účasti velkých počtů policistů z různých útvarů i vojáků. Důvodem byla anonymní a neověřená výhružka o blížících se dronech. Podle volající, anglicky hovořící osoby mělo jít o vyšší jednotky bezpilotních strojů.
Informace o dronech se nepotvrdily, ačkoliv osoba volala ještě i v průběhu noci na sobotu. Případem se zabývají pražští kriminalisté pro podezření ze šíření poplašné zprávy.
Související
Poplach na pražském letišti. Anonym tvrdí, že se do prostoru blíží drony
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
Letiště Václava Havla Praha , letadla, letectví , cestování
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Pražské letiště ochromil cestující. Zpozdilo se přes 20 letů
před 1 hodinou
Propuštěný vězeň slavil návrat na svobodu. Než kamarád zaútočil mačetou
Aktualizováno před 1 hodinou
Zemřela Dana Drábová
před 2 hodinami
Slavia na loňského finalistu Ligy mistrů nestačila. S Interem Milán prohrála jasně 0:3
před 2 hodinami
Nová éra. Princ William připustil, že změní britskou monarchii
před 3 hodinami
Jedna z předčasně zesnulých hvězd. Před 55 lety zemřela zpěvačka Janis Joplin
před 3 hodinami
Řidiči pod drobnohledem. Policisté budou dávat pozor na mobily za volantem
před 4 hodinami
Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové
před 5 hodinami
Zrušení muniční iniciativy by poškodilo Česko i Ukrajinu, varuje prezident Pavel
před 5 hodinami
Babiš spoluprací s Motoristy a SPD ztratí většinu moci. Vládní krize v takovém případě potrvá celé čtyři roky
před 6 hodinami
Maláčová a celé vedení Sociální demokracie po katastrofálních volbách končí
před 7 hodinami
V Egyptě začala jednání o mírovém plánu pro Gazu. Hizballáh je zaskočen, Izrael dál útočí
před 7 hodinami
Rýsuje se vláda ANO, SPD a Motoristů, řekl Pavel po jednání s lídry
před 8 hodinami
Co píší ve světě o volbách? Všímají si Pavlova postoje k NATO a EU
před 9 hodinami
Vládní dilema Andreje Babiše: Musí se rozhodnout, zda bude ANO pravicové nebo levicové
před 9 hodinami
Jak bude vypadat česká vláda? O některých resortech je jasno, na jiná ministerstva se nikdo nehrne
před 10 hodinami
Ve francouzské politice nastal absolutní chaos. Nová vláda nevydržela ani den, oznámila rezignaci
před 11 hodinami
Povolební schůzky Pavla s lídry pokračují. Vláda ANO bude nesmírně křehká
před 12 hodinami
Babiš už má problémy. Potenciální partneři chtějí místa ve vládě, tomu se to nelíbí
před 13 hodinami
Jednobarevná vláda ANO zřejmě jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr
Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.
Zdroj: Jakub Jurek