Babiš prozradil, co přednesl na summitu NATO. Česko hodlá navýšit obranné výdaje

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. července 2026 9:11

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) a lídři dalších 31 členských států NATO v závěrečné deklaraci summitu v Ankaře potvrdili pevný závazek ke kolektivní obraně a k transatlantické vazbě. Česko podle Babiše v příštím roce navýší rozpočet na obranu o 36 miliard korun. Informoval o tom Úřad vlády po ukončení dvoudenního jednání. 

Premiér zdůraznil, že summit v Ankaře byl velmi důležitý. "Summit hodnotím velmi pozitivně. Je dobře, že jsme tady byli a mohli našim aliančním partnerům vysvětlit naši pozici. V příštím roce navýšíme výdaje na obranu o 36 miliard korun a poprvé bychom měli dosáhnout 2 % HDP. Armáda určitě dostane víc peněz. I letos se budeme snažit tento cíl dosáhnout, uvidíme, zda se nám podaří najít dodatečné zdroje do rozpočtu," uvedl Babiš.

Spolu s manželkou se předseda vlády ČR zúčastnil neformální večeře pořádané tureckým prezidentem Recepem Erdoganem, kde se setkal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími lídry. Premiér se také zúčastnil Fóra obranného průmyslu a vystoupil s projevem na jednání Severoatlantické rady.

"Já jsem vystoupil s tím, že máme v plánu navýšit počet vojáků a aktivních záloh minimálně o čtvrtinu. Daří se nábor do armády, za prvních šest měsíců jsme navýšili počet vojáků o 2010. Evropa by se nyní měla zaměřit hlavně na vývoj protivzdušné obrany proti balistickým střelám a poskytnout na to prostředky. Právě balistické střely, jak jsme viděli v případě Íránu, představují velký problém," podotkl premiér. Zdůraznil také, že Česko se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur.

Na okraj summitu měl Andrej Babiš bilaterální jednání s předsedou vlády Nizozemska Robem Jettenem, premiérem Slovinska Janezem Janšou, předsedou vlády Bulharska Rumenem Radevem a slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Předsedu vlády v Ankaře doprovodili ministr zahraničí Petr Macinka, ministr obrany Jaromír Zůna.

V závěrečné deklaraci ze summitu spojenci potvrdili pevný závazek ke kolektivní obraně Aliance.

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