Metro opět staví ve všech stanicích linky B. Českomoravská hlásí otevřeno

Už zase jen jedna stanice metra je aktuálně mimo provoz. Cestující od pátečního dopoledne opět mohou nasedat do vlaků a vystupovat z nich ve stanici Českomoravská na lince B. Informoval o tom pražský dopravní podnik na sociální síti X.
Dopravce zmínil, že na modernizaci stanice se pracovalo přes rok, přičemž došlo k výměně eskalátorů a stropní desky. "V rámci rekonstrukce proběhla kompletní sanace průsaků, výměna všech kabelových rozvodů, vzduchotechniky a osvětlení. Ve stanici jsou také nové eskalátory a obklady," uvedla firma.
"Původní poškozené keramické obklady nahradily skleněné desky se speciálním rastrem od Maxima Velčovského a edit! architects. Nové jsou také obklady eskalátorového tunelu, podhledy z nástupiště jsou repasované. Ve vestibulu pak cestující naleznou nově podhledy," dodal podnik.
Do pátku museli cestující v okolí Českomoravské využívat povrchovou dopravu. Jako náhradní doprava po celou dobu omezení sloužily linky tramvají a autobusů do zastávek Poliklinika Vysočany, Divadlo Gong a Českomoravská.
Letos se kvůli rekonstrukci znepřístupnila další stanice metra, tentokrát na lince A. Flora je oficiálně uzavřena do odvolání, podle odhadu by k obnovení provozu mělo dojít před Vánoci. Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici lze využít pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra.
Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.
Zdroj: David Holub