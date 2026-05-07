Metro čeká výluka o prodlouženém víkendu. Nahradí ho autobusy i tramvaje

Jan Hrabě

7. května 2026 22:01

Metro Foto: Tomáš Sůsa / INCORP images

Tentokrát už provoz pražského metra ovlivní prodloužený květnový víkend. Výluka je od pátečního rána až do nedělního večera v plánu na lince C. Cestující budou muset do autobusů a tramvají. 

"Z důvodu opravy trati (modernizace zabezpečovacího zařízení) je od pátku 8. května 2026 do neděle 10. května 2026 obousměrně přerušen provoz metra linky C v úseku Kobylisy – Pražského povstání," uvádí dopravní podnik na webových stránkách. Upozornil také, že mezi Kobylisy a Ládvím bude provoz zajištěn kyvadlově po jedné koleji. 

Zajímavostí budou hned dva náhradní autobusové spoje. Půjde o linky XC v trase Kobylisy – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání, která nebude zajíždět k Nádraží Holešovice, a XC1 v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. 

Zavedena bude také tramvajová linka 36 v trase Sídliště Ďáblice – Ládví – Kobylisy – Trojská – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – Vozovna Pankrác. 

"Spojení mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelná tramvajová linka číslo 17," připomněl dopravce.

Letos se kvůli rekonstrukci znepřístupnila jedna ze stanic metra na lince A. Flora je oficiálně uzavřena do odvolání, podle odhadu by k obnovení provozu mělo dojít před Vánoci. Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici lze využít pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra.

