Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup

Návrat tramvají na Václavské náměstí má vliv i na to, jak se bude vystupovat na povrch z metra ve stanici Muzeum. Od pátku funguje nový výstup, který nahradí dva původní. V neděli se zároveň jiná cesta ven z vestibulu uzavře.
Pražský dopravní podnik často využívá prodloužených víkendů k výlukám a omezením provozu metra. V úvodu května ale tentokrát informuje o něčem, co by cestující mohli naopak uvítat. Jde o pokračující proměnu stanice vestibulu přestupní stanice Muzeum na linkách A a C.
V pátek ráno byl totiž uveden do provozu nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice Muzeum u bývalého Domu potravin. "Nový výstup nahradí co do kapacity původní dva výstupy vedle sochy svatého Václava. Na rozdíl od původního je v novém výstupu také eskalátor," uvedl podnik na sociální síti X.
Dopravce zároveň zmínil, že se během víkendu uzavře jiný vstup. "V návaznosti na zprovoznění nového výstupu od neděle 3. května uzavřeme současný výstup/vstup z vestibulu vpravo od sochy sv. Václava (při pohledu k Národnímu Muzeu). Tento výstup bude zaslepen a na jeho místě povede jedna z kolejí nové tramvajové tratě," vysvětila společnost.
Letos se kvůli rekonstrukci znepřístupnila jedna ze stanic metra na lince A. Flora je oficiálně uzavřena do odvolání, podle odhadu by k obnovení provozu mělo dojít před Vánoci. Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici lze využít pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra.
27. dubna 2026 22:01
