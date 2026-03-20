Pavel přes výhrady podepsal rozpočet. Zodpovídat se bude Babišova vláda

Česko od dubna nebude v rozpočtovém provizoriu. Prezident Petr Pavel v pátek podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2026, jak ho schválila Poslanecká sněmovna. Pavel ale zdůraznil, že má k rozpočtu výhrady.
"Přestože měl prezident k rozpočtu kritické výhrady, rozhodl se, že mu nebude stát v cestě. Rozpočtová politika je primárně věcí vlády, která jejím prostřednictvím realizuje své politické priority. Vláda se následně bude za důsledky své rozpočtové politiky zodpovídat občanům," uvedla prezidentská kancelář.
Pavel s ohledem na ústavní kompetence hlavy státu v zahraniční a bezpečnostní politice vnímá s velkými obavami především stav obranného rozpočtu. Podle jeho názoru v podstatě stagnuje a neodpovídá spojeneckým závazkům v NATO.
"Výdaje na obranu jen stěží přesáhnou zákonem ukotvený závazek ve výši 2 % HDP, natož závazky vůči spojencům. Výdaje navíc překročí tuto úroveň pouze při započítání dopravních výdajů, u nichž existuje důvodná pochybnost, že je NATO uzná jako výdaje obranné," sdělil Pražský hrad.
Podle Pavla je problematický i fakt, že Babišova vláda nerespektuje závazek ohledně zvyšování obranných výdajů do roku 2035. "Šetřit na obraně je krátkozraké, zejména pak v dnešní geopolitické situaci, protože bezpečnost je základem prosperity každého národa," podotkla kancelář.
Prezident také sdílí znepokojení expertů ohledně schodku a odchýlení od národních fiskálních pravidel daných zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Schválený rozpočet podle ministerstva financí reflektuje vládní priority a zahrnuje pět koaličních pozměňovacích návrhů v celkovém objemu 1,12 miliardy Kč, které ministerstvo podpořilo. Konkrétně se jedná o navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury o 800 milionů Kč na rozvoj sportovišť a podporu školního sportu a posílení humanitárního programu MEDEVAC částkou 120 milionů Kč.
Dalších 100 milionů Kč směřuje na prevenci v oblasti adiktologie a 50 milionů Kč je určeno pro resort školství na volnočasové aktivity dětí. Ministerstvo pro místní rozvoj pak využije 50 milionů Kč na podpůrná opatření v oblasti podpory bydlení.
Ukončení rozpočtového provizoria umožní státu přejít na standardní režim hospodaření a plně rozvinout investiční činnost. Mezi priority pro okamžité spuštění patří zejména výstavba klíčových dálnic a obchvatů v rámci dopravní infrastruktury a projekty spolufinancované z fondů EU, u kterých je nutné dodržet termíny čerpání.
Zdroj: Libor Novák