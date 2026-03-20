Američané uvažují o okupaci či blokádě íránského ostrova Charg. Washington se domnívá, že by tak donutil Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu. Informoval o tom web Axios, který se odvolává na důvěryhodné zdroje.
Americký prezident Donald Trump chce dosáhnout toho, aby se průliv znovu otevřel. "Pokud si má vzít ostrov Charg, aby se tak stalo, tak se to stane. Pokud se rozhodne pro invazi, dojde k ní. Rozhodnutí ale zatím nepadlo," uvedl představitel Trumpovy administrativy pro zmíněný server.
Jiný zdroj webu zmínil, že americká pěchota se účastní konfliktů prakticky neustále. "Prezident udělá to, co je správné," dodal tento nejmenovaný činitel s tím, že rozhodnutí ještě nebylo učiněno.
Přes korálový ostrov Charg prochází přibližně 90 procent íránského exportu ropy. Během nynější americko-izraelské operace zůstává téměř nedotčen. Američané v uplynulých dnech zaútočili na vojenská zařízení na ostrově, ale ropnou infrastrukturu nechali být.
Trump v minulosti varoval, že by americká armáda mohla zaútočit na íránská ropná zařízení, pokud Teherán bude bránit lodnímu provozu v Hormuzském průlivu. To se momentálně děje, protože íránská armáda útočí na lodě v reakci na americké a izraelské útoky.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Dánové počítali s americkou invazí do Grónska. Vojáci měli jasné rozkazy
Netanjahu promluvil o útoku na íránské ropné pole. Jednali jsme sami, řekl
Trump zvažuje, co udělá s íránským ostrovem Charg. Ropa tudy proudí do světa
Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.
Zdroj: Libor Novák