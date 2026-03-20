Netanjahu promluvil o útoku na íránské ropné pole. Jednali jsme sami, řekl

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že Izrael jednal sám při diskutovaném útoku na íránské ropné pole. Informovala o tom britská stanice BBC. Netanjahu zároveň odmítl obvinění, že jeho země zatáhla USA do nynějšího konfliktu.
Netanjahu ve čtvrtek přiznal, že ho americký prezident Donald Trump požádal, aby izraelská armáda neútočila na jakákoliv íránská energetická zařízení. Zároveň odmítl, že by jeho země zatáhla Spojené státy americké do probíhajícího konfliktu na Blízkém východě. Izraelský premiér zdůraznil, že nikdo nemůže Trumpovi nařizovat, co má dělat.
Politik zároveň poznamenal, že Izrael způsobil Teheránu masivní škody a oslabil íránský režim. Podle jeho slov je ovšem na íránských občanech, aby jednali, pokud chtějí konec současného vedení země.
"Můžeme vytvořit podmínky, ale oni musí v jistém bodě využít těchto podmínek," vzkázal Netanjahu. "Pokud to režim přežije, bude mnohem slabší, oslabený v oblastech, které budoval desetiletí," dodal premiér.
Trump na sociální síti Truth Social napsal, že Izrael ze vzteku zaútočil na íránské ropné pole South Pars. "Relativně malá část (pole) byla zasažena. Spojené státy nevěděly o tomto konkrétním útoku. Katar se žádným způsobem nezapojil, ani nevěděl, co se stane," uvedl politik.
"Bohužel, tohle Írán nevěděl a neospravedlnitelně a neférově zaútočil na část katarského plynárenského zařízení," sdělil americký prezident, který také slíbil, že Izrael nebude podobné útoky opakovat.
"Izrael neuskuteční žádné další útoky na toto mimořádně důležité a cenné pole South Pars, pokud se Írán nerozumně nerozhodne zaútočit na velmi nevinnou zemi, v tomto případě Katar. Spojené státy americké v takovém případě s pomocí či souhlasem Izraele, či bez něj, masivně vyhodí do povětří celé pole South Pars s takovou silou a mocí, jakou Írán nikdy předtím nezažil ani nebyl svědkem," pokračoval šéf Bílého domu.
Trump dodal, že nechce dávat rozkazy k něčemu takovému, protože pro budoucnost Íránu by takový útok měl dalekosáhlé důsledky. Na závěr ale opět zdůraznil, že s úderem nebude váhat, pokud Teherán znovu zaútočí na Katar.
