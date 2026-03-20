Trump neví, s kým z Íránu mluvit. Američanům se prý daří extrémně dobře

Americký prezident Donald Trump v pátek vyzdvihl úspěchy americké armády během operace proti Íránu. Šéf Bílého domu dále prohlásil, že Washington netuší, s kým z Teheránu má případně vést diplomatická jednání.
Trump v pátek prohlásil, že Američanům se v Íránu daří "extrémně dobře". Protivník podle jeho slov přišel o námořnictvo, za dva dny mělo být zničeno téměř šest desítek lodí. Politik zároveň poznamenal, že Washington neumožní, aby Teherán disponoval jadernými zbraněmi. "Kdyby je měli, použili by je," nechal se slyšet.
Americký prezident také naznačil, že diplomatické snahy selhávají. "Chceme s nimi mluvit, ale nemáme s kým," poznamenal šéf Bílého domu. "Nikdo už tam teď nechce být lídrem," přiblížil svůj pohled na věc.
Trump pronesl výše uvedené výroky jen krátce předtím, než se po čase znovu ozval nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize.
Ajatolláh ve vzkazu zmínil, že Írán se v krátké době ocitl ve třech válkách. Konkrétně myslel loňský střet s Izraelem, současný konflikt se stejným protivníkem a Spojenými státy americkými a také vnitrostátní rozbroje, kdy v prosinci proběhly mohutné občanské demonstrace proti režimu.
Nový íránský vůdce vyzdvihl krajany, kteří v těžkých chvílích stojí na straně režimu. O smrti svého otce Alího Chameneího prohlásil, že byla mučednická. Označil ho zároveň za milovaného vůdce.
Chameneí tvrdí, že Teherán není zodpovědný za některé útoky na sousední země, konkrétně na Turecko a Omán. Izrael v této souvislosti obvinil z triku, židovský stát chtěl podle jeho slov způsobit rozkol mezi Íránem a jeho sousedy.
Modžtaba Chameneí nahradil svého otce, který byl íránským vůdcem od roku 1989 až do uplynulých dní, kdy zahynul při jednom z americko-izraelských útoků. Chameneí byl nejdéle sloužící hlavou státu na Blízkém východě a i druhým nejdéle sloužícím íránským vůdcem po šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavím.
