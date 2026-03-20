Počasí bude o víkendu deštivé, pak se oteplí

Nadcházející víkend přinese do Česka proměnlivý charakter počasí, kdy se po vlhčí sobotě dočkáme výrazně slunečnější a teplejší neděle.
Podle aktuální předpovědi ČHMÚ.cz bude v sobotu zpočátku převládat oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky, které budou v polohách nad 800 metrů sněhové.
Během sobotního odpoledne a večera však začnou srážky od severovýchodu ustávat a oblačnost se bude postupně protrhávat. Teploty v noci klesnou na 5 až 1 °C, zatímco přes den se rtuť teploměru vyšplhá na 7 až 11 °C. Na horách může napadnout až 5 cm nového sněhu, přičemž celkový úhrn srážek se bude pohybovat v rozmezí od 0 do 7 mm.
Neděle slibuje citelné oteplení a mnohem více slunečních paprsků. Obloha bude převážně jasná až polojasná, i když se během dne může přechodně objevit více oblačnosti. Srážky se v závěru týdne nepředpokládají vůbec.
Noční teploty v neděli poklesnou pod bod mrazu, konkrétně na +2 až -3 °C, ale denní maxima potěší hodnotami mezi 10 a 14 °C. Vítr bude vát slabý, na jihozápadě mírný z východních směrů. Celkově tak neděle nabídne ideální podmínky pro venkovní aktivity.
Související
Aktuálně se děje
Po nadcházejícím víkendu bude následovat poslední ryze březnový týden. Začne poměrně teplým dnem, následně se ale počasí pokazí. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě